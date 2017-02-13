Два вице-премьера напомнили воронежскому губернатору о приоритетах

В пятницу, 10 февраля, Алексея Гордеева последовательно приняли в Москве сразу два заместителя председателя правительства РФ. Первым в этой очереди был Аркадий Дворкович, который, среди прочего, курирует аграрный сектор.

С Дворковичем речь шла о том, когда же, наконец, начнется реализация пилотного российско-израильского проекта по развитию молочного животноводства. Интернет-газета «Время Воронежа» уже сообщала, что осенью прошлого года Алексей Гордеев побывал в составе официальной делегации РФ в Государстве Израиль, где участвовал во встречах с представителями деловых кругов Израиля. Там была достигнута договоренность о том, что Воронежская область станет пилотным регионом по развитию в России молочных кластеров с участием израильских компаний.

Так вот, на встрече с вице-премьером речь шла о том, каким образом можно интенсифицировать работу по подготовке этого проекта, чтобы можно было приступить к его реализации уже в этом году.

А поскольку Аркадий Дворкович является также куратором транспортной инфраструктуры, то губернатор переговорил с ним о дальнейшем развитии воронежского международного аэропорта, реконструкция которого завершена на 90%. В частности, обсуждалась возможность дальнейшей реконструкции аэропорта за счет федеральных средств. По словам Гордеева, это позволит завершить все работы в 2017 году.

Следом воронежского губернатора принял Дмитрий Козак, являющийся куратором градостроительной сферы. Вице-премьер сказал Алексею Гордееву о необходимости в короткие сроки подготовить нормативно-правовую базу и проработать вопросы финансирования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, Воронежская область и в этом проекте стала пилотным регионом, ей полагается федеральное финансирование в объеме 443 млн рублей (плюс еще 125 млн «местных» рублей на правах софинансирования).