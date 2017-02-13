Два вице-премьера напомнили воронежскому губернатору о приоритетах
Дмитрий Козак и Аркадий Дворкович побеседовали с Алексеем Гордеевым о городе и деревне.
Дмитрий Козак и Аркадий Дворкович побеседовали с Алексеем Гордеевым о городе и деревне.
В пятницу, 10 февраля, Алексея Гордеева последовательно приняли в Москве сразу два заместителя председателя правительства РФ. Первым в этой очереди был Аркадий Дворкович, который, среди прочего, курирует аграрный сектор.
С Дворковичем речь шла о том, когда же, наконец, начнется реализация пилотного
Так вот, на встрече с
А поскольку Аркадий Дворкович является также куратором транспортной инфраструктуры, то губернатор переговорил с ним о дальнейшем развитии воронежского международного аэропорта, реконструкция которого завершена на 90%. В частности, обсуждалась возможность дальнейшей реконструкции аэропорта за счет федеральных средств. По словам Гордеева, это позволит завершить все работы в 2017 году.
Следом воронежского губернатора принял Дмитрий Козак, являющийся куратором градостроительной сферы.
Напомним, Воронежская область и в этом проекте стала пилотным регионом, ей полагается федеральное финансирование в объеме 443 млн рублей (плюс еще 125 млн «местных» рублей на правах софинансирования).