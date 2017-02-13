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11:33 (мск), источник: Ipress.ua

Кабмин планирует отменить регулирование цен на продукты

МЭРТ в ближайшее время порекомендует правительству признать успешными результаты пилотного проекта по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, действовал в Украине с 1 октября 2016 до 1 января 2017 года, и ввести его на постоянной основе.

Источник: Ipress.ua

Таким образом, 20-летняя практика сдерживания цен за счет ограничения торговых наценок на социальные товары может быть отменена, пишет LIGA.net.

«Проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения», — говорится в сообщении МЭРТ.

Как пишет издание, украинские чиновники называют норму о госрегулировании цен на продукты пережитком прошлого.

По словам главы совета НБУ Богдана Данилишина, де-юре постановление № 1548, которым установлено вышеуказанные полномочия, не отменено. Однако де-факто с 2014 года оно не работает, потому что в Украине введен мораторий на проверки бизнеса, а также расформирована Госценинспекция, которая контролировала правильность формирования цен на товары, подлежащие государственному регулированию. Функции расформированной в 2015 году Госинспекции якобы переданы Госкомстату, отчеты которого не соответствуют реальной ценовой динамике.

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Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов считает, что вмешательство в формирование цен на продукты искажает конкуренцию, ограничивает доступ на рынок, провоцирует рост цен и создает возможности для злоупотреблений.

Соглашается с ним и генеральный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Тарас Высоцкий.

— Еще в 2014 году профильные ассоциации выступали за отмену этого постановления, поскольку уже тогда оно не работало, но при этом позволяло чиновникам получать откаты, — говорит он. И это легко доказывают цифры.

По данным пресс-службы МЭРТ, исследование, проведенное по итогам эксперимента, показывает, что прекращение государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на рынке и потребительские настроения граждан.

Министерство проанализировало динамику цен на продовольствие и пришло к выводу, что в четвертом квартале 2016 при инфляции в 5,6% против 1,4% в 2015 году цены на продукты питания росли меньшими темпами — 4,5% против 5,4%.

Динамика цен по 17 группам товаров, регулирование ценообразования которых было приостановлено, практически не отличалась от 2015 года. В обоих случаях в пределах 3−10% цены выросли по семи группам товаров, более 10% — по пяти.

В МЭРТ отмечают, что наибольший рост цен в четвертом квартале 2016 зафиксирован в категории молочных продуктов (10−22%) и на куриные яйца (40%).

При этом удорожание молочки в МЭРТ объясняют сезонным фактором и ростом закупочных цен на молоко. А по ценам на яйца в министерстве отметили, что декабрьская цена на них в 2016 году была ниже, чем в декабре 2016-го (20,95 грн против 24,27 грн за десяток),

Проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения.

Также, по результатам анализа эксперимента, нет эффекта от установления нормативов рентабельности в 2−15% в зависимости от региона и вида продукции, поскольку фактическая рентабельность производства пищевых продуктов значительно выше, и только официально по данным Госкомстата составляла 4,8% 2015 года.

В то же время, по данным Госстата, в 2014 году индекс потребительских цен на продукты питания (декабрь к декабрю предыдущего года) составил 124,5%, в 2015 году — 140,1%, в 2016 году — 103,2% (при этом в прошлом году потребительские цены на хлеб выросли на 7,4%, а молочные продукты поднялись в цене почти на треть).

В январе 2017 мы также наблюдаем существенный рост цен на социально значимые виды продовольствия: хлеб в течение месяца вырос в цене на 2%, говядина и молочные товары — в пределах 5%, овощи — на 8%, картофель — на 12%.

При этом рост цен не связан с дефицитом продовольствия.

По данным Данилишина, в среднем 57% всех потребительских расходов приходится на продовольствие, а у населения с самыми низкими средними доходами на душу расходы на еду превышают 80% всех совокупных расходов.

—  Проект решения об отмене госрегулирования будет в ближайшее время опубликован на официальном сайте министерства для обсуждения, — говорит он.

Несмотря на проведенные исследования, ожидаемого эффекта от отмены госрегулирования цен в МЭРТ не обнародуют.

Данилишин считает, что отменять госрегулирование сейчас не время.

—  Нынешняя социально-экономическая ситуация не может быть аргументом в пользу целесообразности устранения государства от процесса регулирования цен на основные виды продуктов питания, — говорит он, добавляя, что могут активизироваться недобросовестные предприниматели спекулянты.

По мнению Данилишина, процесс отмены административного регулирования цен на продовольствие даже в стабильных условиях развития страны должен сопровождаться введением адресных программ продовольственной поддержки для наиболее уязвимых слоев населения.

Напомним, в Украине с 1 октября, временно отменили государственное регулирование цен на продукты питания.

Кабинет Министров Украины временно отменил регулирование цен на продукты питания в рамках эксперимента, по итогам которого будет принято решение об окончательной отмене, ограничению или восстановлению регулирования.

Отметим, под государственное регулирование сейчас попадают пшеница, рожь, мука пшеничная и ржаная, гречка, сахар-песок.

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