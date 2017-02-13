Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву
Проект крытого бульвара презентовали Главе государства зарубежные инвесторы.
Проект крытого бульвара презентовали Главе государства зарубежные инвесторы.
Накрыть куполом
Видео с встречи в ОАЭ появилось в YouTube. Также о презентации проекта сообщает сайт газеты «Казахстанская правда». В акимате Астаны отметили, что на данный момент это только проекты и говорить о серьезных планах рано.
По замыслу архитекторов, на всем протяжении бульвар будет накрыт крышей, которая позволит создать благоприятный микроклимат даже в самый лютый мороз и ненастье. Летом створки крыши будут раздвигаться, чтобы не препятствовать солнцу. На двух уровнях масштабного сооружения предлагается разместить торговые и развлекательные центры, а также паркинг на 6 тысяч машин. Строительство городка Astana sport city, в свою очередь, позволит объединить в единое целое стадион «Астана Арена», многофункциональный ледовый дворец «Барыс-Арена», ледовый дворец «Алау» и велотрек «Сарыарка».
«Как мы надеемся, наш потенциал будет востребован в Казахстане и Астане, позволит оставить большой след в истории страны, ее дальнейшем развитии в соответствии с видением Президента», — отметил исполнительный директор компании Calatrava Grace Corporation Майкл Калатрава на видео встречи Главы государства с инвесторами.
В этих проектах компания Calatrava выступает не только главным архитектором, но и в качестве инвестора. Она планирует выделить до 15 процентов собственных средств, а также привлечь дополнительные финансы путем первичного IPO. Таким образом на реализацию этого проекта из бюджета страны не будет потрачено ни одного тенге, отмечается в видео с встречи. По данным
Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов ОАЭ 15 января в