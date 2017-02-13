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11:31 (мск), источник: Tengrinews

Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Назарбаеву

Проект крытого бульвара презентовали Главе государства зарубежные инвесторы.

Источник: Tengrinews

Накрыть куполом водно-зеленый бульвар в Астане предложили Нурсултану Назарбаеву во время встречи с инвесторами в ОАЭ. По замыслу архитекторов, стеклянный купол укроет бульвар от непогоды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео с встречи в ОАЭ появилось в YouTube. Также о презентации проекта сообщает сайт газеты «Казахстанская правда». В акимате Астаны отметили, что на данный момент это только проекты и говорить о серьезных планах рано.

По замыслу архитекторов, на всем протяжении бульвар будет накрыт крышей, которая позволит создать благоприятный микроклимат даже в самый лютый мороз и ненастье. Летом створки крыши будут раздвигаться, чтобы не препятствовать солнцу. На двух уровнях масштабного сооружения предлагается разместить торговые и развлекательные центры, а также паркинг на 6 тысяч машин. Строительство городка Astana sport city, в свою очередь, позволит объединить в единое целое стадион «Астана Арена», многофункциональный ледовый дворец «Барыс-Арена», ледовый дворец «Алау» и велотрек «Сарыарка».

«Как мы надеемся, наш потенциал будет востребован в Казахстане и Астане, позволит оставить большой след в истории страны, ее дальнейшем развитии в соответствии с видением Президента», — отметил исполнительный директор компании Calatrava Grace Corporation Майкл Калатрава на видео встречи Главы государства с инвесторами.

В этих проектах компания Calatrava выступает не только главным архитектором, но и в качестве инвестора. Она планирует выделить до 15 процентов собственных средств, а также привлечь дополнительные финансы путем первичного IPO. Таким образом на реализацию этого проекта из бюджета страны не будет потрачено ни одного тенге, отмечается в видео с встречи. По данным пресс-службы Акорды, Calatrava Grace Corporation является инвестором, обладающим возможностью вкладывать вместе со своими клиентами в глобальные проекты в сфере недвижимости на сумму до 100 миллионов долларов за одну транзакцию. На сегодняшний день портфолио компании насчитывает 340 проектов в 32 странах с общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями деловых кругов ОАЭ 15 января в Абу-Даби. Во встрече приняли участие руководители ведущих эмиратских компаний, работающих на мировом уровне.

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