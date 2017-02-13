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14:55 (мск), источник: Ежедневник.by

Большинство «ложных» тунеядцев живет за границей

Основная масса граждан, которые получили извещения, но не являются плательщиками тунеядского сбора — это люди, которые находились за границей.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько в эфире телеканала «Беларусь 1» .

«Если человек больше чем полгода отсутствует в стране, он не платит. Это надо подтвердить», — сказал чиновник.

Другое дело, что «около 80−90% из них проживают в России». «Поскольку у нас нет границы, мы не можем отследить этот момент по пересечению госграницы», — отметил Рассолько в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ. Поэтому им необходимы подтверждающие документы — справка от работодателя, например, или договор найма помещения.

При этом представитель МНС отметил, что гражданам «не надо лететь из Мексики в Беларусь, чтобы подтвердить, что он не является плательщиком сбора». По его словам, для этого есть возможность электронного сообщения в МНС. Оплатить же сбор можно также дистанционно.

в настоящее время плательщиками сбора в соответствии с декретом президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» определены 470 тысяч человек. Уплатили его только 46 тысяч человек. Поступившая сумма — порядка 14 млн рублей.

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