В Прикамье авторитетный финансист займет пост первого вице-премьера

Бывшая министр финансов Пермского края Ольга Антипина займет пост первого вице-премьера регионального правительства. К работе в новой должности она приступит с 14 февраля, сообщает издание «Коммерсантъ». Два действующих первых вице-премьера, Владимир Рыбакин и Роман Кокшаров, также продолжат работу в правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные эксперты, комментируя действия Виктора Басаргина в рамках «перезагрузки» правительства, назвали Антипину грамотным и авторитетным финансистом и подвергли ход экс-главы Прикамья критике.

Кроме того, как сообщают СМИ, ожидается смена главы краевого Минфина: Антона Бахлыкова сменит Елена Чугарина. Бахлыков уже написал заявление об отставке. Примечательно, что министерством он руководил менее месяца.

Стоит отметить, Елена Чугарина окончила Пермский финансовый техникум и Пермскую сельхозакадемию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», работала в администрации Перми. С 2012 года была первым замом руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, который тогда возглавлял нынешний врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Напомним, ранее, с 9 февраля, исполняющей обязанности заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края была назначена Елена Лопаева. Она, как и Чугарина, — москвичка с пермским прошлым. С 2013 года Лопаева работала в Департаменте экономической политики и развития Москвы. Напомним, что руководителем этого же департамента являлся Максим Решетников.

Добавим, после отставки Виктора Басаргина с 7 февраля врио губернатора назначен Максим Решетников. В первый день своей работы на посту главы края в разговоре с полпредом президента в ПОФ Михаилом Бабичем он признался, что пока не планирует принимать «кардинальные решения по кадровому составу правительства края».