Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Эксперты спрогнозировали наиболее вероятный сценарий в Донбассе
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:21 (мск), источник: НИА Самара

Руководитель Росрыболовства посетит Самарскую область

Илья Шестаков проведет совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса.

14 февраля Самарскую область с рабочим визитом посетит заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В рамках визита руководитель Росрыболовства проведет (10.00 — 14.00, конференц-зал отеля «Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 162В) совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса приволжских субъектов Российской Федерации.

В работе совещания примут участие представители Федерального агентства по рыболовству, руководители его территориальных управлений, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, рыбопромышленных предприятий, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также туристического бизнеса. Всего — около 80 представителей более чем 15 приволжских регионов.

В рамках визита Илья Шестаков также примет участие в торжественном открытии завода «Возрождение» по воспроизводству молоди стерляди и щуки в с. Екатериновка Безенчукского района Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россиянин получил штраф в 1 миллион рублей за пиратство
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Объявлены победители World Press Photo-2017
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
Путин назначил врио губернатора Новгородской области
Яровая предложила ввести наказание за склонение детей к суициду
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь