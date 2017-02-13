Руководитель Росрыболовства посетит Самарскую область

14 февраля Самарскую область с рабочим визитом посетит заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

В рамках визита руководитель Росрыболовства проведет (10.00 — 14.00, конференц-зал отеля «Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 162В) совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса приволжских субъектов Российской Федерации.

В работе совещания примут участие представители Федерального агентства по рыболовству, руководители его территориальных управлений, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, рыбопромышленных предприятий, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также туристического бизнеса. Всего — около 80 представителей более чем 15 приволжских регионов.