Руководитель Росрыболовства посетит Самарскую область
Илья Шестаков проведет совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса.
Илья Шестаков проведет совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса.
14 февраля Самарскую область с рабочим визитом посетит заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В рамках визита руководитель Росрыболовства проведет (10.00 — 14.00,
В работе совещания примут участие представители Федерального агентства по рыболовству, руководители его территориальных управлений, региональных отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, рыбопромышленных предприятий, отраслевых
В рамках визита Илья Шестаков также примет участие в торжественном открытии завода «Возрождение» по воспроизводству молоди стерляди и щуки в с. Екатериновка Безенчукского района Самарской области, сообщает