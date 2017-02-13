Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Идет бой: СМИ узнали о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Друг-хирург подарил 53-летней Лолите "новое лицо" - СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12:19 (мск), источник: 112.ua

Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию из-за ограничений транзита

Россия ограничила транзит из Украины в Казахстан и Киргизию с начала прошлого года.

Источник: 112.ua

Украина подала иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений транзита украинских товаров через территорию России в Казахстан и Кыргызстан и попросила о создании группы экспертов в рамках дела. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

«С момента применения Украиной положений зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 г., РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через территорию Российской Федерации в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Кыргызскую республики», — говорится в сообщении.

Читайте также
В российском МИД отреагировали на иск Украины против РФ в Международный суд ООН

Около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России.

Минэкономразвития в прошлом году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО относительно ограничений. РФ не была готова к урегулированию спора и не приняла меры по ограничению в сфере транзита, украинская сторона продолжила рассмотрение дела в соответствии с установленной процедурой, и для начала следующего этапа рассмотрения спора в ВТО было направлено требование о создании группы экспертов.

С момента применения ограничений, экспорт товаров из Украины в страны Центральной / Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме более 0,4 млрд долл.

Иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против РФ за последнее время. Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ.

Как сообщалось, в октябре 2015 г. Украина подала против России иск во Всемирную торговую организацию относительно ограничения экспорта вагонов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гройсман: Украина готова возобновить поставки электроэнергии в Молдавию
Губернатор Новгородской области объявил об отставке
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
В Белгородской области мужчина взял в заложники свою семью
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
СКР узнал о применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Украина подала иск в ВТО против РФ об ограничении транзита
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Кидман, Дорнан, Стоун и другие на церемонии BAFTA 2017 В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Британской академии кинематографа
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей В России наконец запретят давать детям странные, нелепые или неблагозвучные имена. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и, видимо, вскоре будет принят. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь