«Наша партия» перенесла съезд на март
Очередной съезд «Нашей партии», который должен был быть созван на 26 февраля, был перенесен на 18 марта, сообщает Noi.md.
Очередной съезд «Нашей партии», который должен был быть созван на 26 февраля, был перенесен на 18 марта, сообщает Noi.md.
Заявление было сделано лидером НП Ренато Усатым. Политик отметил, что причиной переноса сроков является необоснованный отказ некоторых экономических агентов сдать в аренду помещение, где пройдет это событие.
«Ренато Усатый пояснил, почему отказывают в сдаче помещений для съезда. Если проанализировать, то везде, куда НП обращалась с просьбой об аренде помещения, нам отказывали по таким причинам, как: аварийный ремонт систем водоснабжения, электропроводки, окраска стен
Ранее Усатый объявил, что главной политической задачей партии