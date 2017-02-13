«Наша партия» перенесла съезд на март

Заявление было сделано лидером НП Ренато Усатым. Политик отметил, что причиной переноса сроков является необоснованный отказ некоторых экономических агентов сдать в аренду помещение, где пройдет это событие.

«Ренато Усатый пояснил, почему отказывают в сдаче помещений для съезда. Если проанализировать, то везде, куда НП обращалась с просьбой об аренде помещения, нам отказывали по таким причинам, как: аварийный ремонт систем водоснабжения, электропроводки, окраска стен и т. д. », — отметил экс-кандидат в президенты Дмитрий Чубашенко.