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12:16 (мск), источник: Noi.md

«Наша партия» перенесла съезд на март

Очередной съезд «Нашей партии», который должен был быть созван на 26 февраля, был перенесен на 18 марта, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Заявление было сделано лидером НП Ренато Усатым. Политик отметил, что причиной переноса сроков является необоснованный отказ некоторых экономических агентов сдать в аренду помещение, где пройдет это событие.

«Ренато Усатый пояснил, почему отказывают в сдаче помещений для съезда. Если проанализировать, то везде, куда НП обращалась с просьбой об аренде помещения, нам отказывали по таким причинам, как: аварийный ремонт систем водоснабжения, электропроводки, окраска стен и т. д.», — отметил экс-кандидат в президенты Дмитрий Чубашенко.

Ранее Усатый объявил, что главной политической задачей партии по-прежнему остается борьба за проведение досрочных парламентских выборов. Именно эта цель будет намечена на съезде. Кроме того, руководство партии определит позиции по основным актуальным аспектам политической жизни страны.

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