Додон обсудил с президентом Ирана поставки газа в Молдову

Об этом он написал в соцсетях по итогам встречи в Тегеране с президентом Ирана Хассаном Рохани, состоявшейся в рамках визита главы молдавского государства в Иран по случаю проведения чемпионата мира по шахматам среди женщин, передает NOI.md.

Президенты Молдовы и Ирана в ходе встречи обменялись мнениями о двухсторонних отношениях между нашими странами, а также о возможностях их развития.