Додон обсудил с президентом Ирана поставки газа в Молдову
Президент Молдовы Игорь Додон считает перспективным сотрудничество с Ираном в области сельского хозяйства и энергетического сектора.
Президент Молдовы Игорь Додон считает перспективным сотрудничество с Ираном в области сельского хозяйства и энергетического сектора.
Об этом он написал в соцсетях по итогам встречи в Тегеране с президентом Ирана Хассаном Рохани, состоявшейся в рамках визита главы молдавского государства в Иран по случаю проведения чемпионата мира по шахматам среди женщин, передает NOI.md.
Президенты Молдовы и Ирана в ходе встречи обменялись мнениями о двухсторонних отношениях между нашими странами, а также о возможностях их развития.
«Отметили наличие многих перспективных секторов, как, например, сельское хозяйство — только население Ирана насчитывает более 80 млн. человек. Также возможно развитие отношений в энергетическом секторе. Население Молдовы на обоих берегах Днестра ежегодно потребляет 2,8−3 млрд. кубических метров газа, в то время как Иран ежедневно производит около 1 млрд. кубометров газа», — подчеркнул Игорь Додон.
Отметим, что президенты Молдовы и Ирана договорились рассмотреть возможность открытия посольств в наших странах.