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12:15 (мск), источник: Noi.md

Додон обсудил с президентом Ирана поставки газа в Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон считает перспективным сотрудничество с Ираном в области сельского хозяйства и энергетического сектора.

Источник: Noi.md

Об этом он написал в соцсетях по итогам встречи в Тегеране с президентом Ирана Хассаном Рохани, состоявшейся в рамках визита главы молдавского государства в Иран по случаю проведения чемпионата мира по шахматам среди женщин, передает NOI.md.

Президенты Молдовы и Ирана в ходе встречи обменялись мнениями о двухсторонних отношениях между нашими странами, а также о возможностях их развития.

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«Отметили наличие многих перспективных секторов, как, например, сельское хозяйство — только население Ирана насчитывает более 80 млн. человек. Также возможно развитие отношений в энергетическом секторе. Население Молдовы на обоих берегах Днестра ежегодно потребляет 2,8−3 млрд. кубических метров газа, в то время как Иран ежедневно производит около 1 млрд. кубометров газа», — подчеркнул Игорь Додон.

Отметим, что президенты Молдовы и Ирана договорились рассмотреть возможность открытия посольств в наших странах.

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