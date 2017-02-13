В Нижнем Новгороде власти обратили внимание на Шуваловскую свалку
В Нижнем Новгороде власти обратили внимание на Шуваловскую промзону. По словам
В Нижнем Новгороде власти обратили внимание на Шуваловскую промзону. По словам
«Я считаю, что самая проблемная точка города — это Шуваловская промзона. Эту территорию нужно рекультивировать», — сказал он.
Белов также дал поручение усилить контроль над вывозом песка и грязи со строительных объектов. «Незаконно построенные объекты были выявлены все, перечень составлен. Мы должны навести порядок и в этом вопросе», — подчеркнул
В Нижнем Новгороде за 2016 год 9 тысяч физических, юридических и должностных лиц были привлечены к административной ответственности управлением
По словам начальника управления Ивана Соловьева, больше всего нарушений было выявлено в сфере благоустройства.
«В сфере торговли в 2016 году мы привлекли к ответственности за нарушения более 1000 лиц. Выписали штрафы на общую сумму чуть более 2 млн рублей», — отметил он.