В Нижнем Новгороде власти обратили внимание на Шуваловскую свалку

«Я считаю, что самая проблемная точка города — это Шуваловская промзона. Эту территорию нужно рекультивировать», — сказал он.

Белов также дал поручение усилить контроль над вывозом песка и грязи со строительных объектов. «Незаконно построенные объекты были выявлены все, перечень составлен. Мы должны навести порядок и в этом вопросе», — подчеркнул сити-менеджер.

В Нижнем Новгороде за 2016 год 9 тысяч физических, юридических и должностных лиц были привлечены к административной ответственности управлением административно-технического контроля. Выписаны штрафы на общую сумму 59 млн рублей, 48 из которых поступили в бюджет города.

По словам начальника управления Ивана Соловьева, больше всего нарушений было выявлено в сфере благоустройства.

«В сфере торговли в 2016 году мы привлекли к ответственности за нарушения более 1000 лиц. Выписали штрафы на общую сумму чуть более 2 млн рублей», — отметил он.