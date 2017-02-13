Киртоакэ о нерасчищенных дорогах: Не критикуйте примэрию — убирайте сами!

В ходе оперативного заседания примар отметил, что столичные власти и службы делают все от них возможное и работают очень оперативно, однако по словам Киртоакэ и кишиневцы должны расчищать свои дворы, как это происходит в европейских странах.

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— Дорожники работают 24 часа в сутки. Неправильно предъявлять им претензии. Здесь есть другая проблема. В 7 утра я был в дороге и видел, как наши люди работают. В этом и заключается отличие от Европы. Там в 7 утра, каждый наводит порядок возле своего дома, у них для этого нанимают людей, есть соль и оборудование. У нас работают только муниципальные службы. В таких условиях мы можем лишь иметь претензии, но не результаты, — заявил Киртоакэ.

Градоначальник порекомендовал кишиневцам приложить силы и помочь столичным службам, если хотят жить в чистом городе.

У нас 700−1000 сотрудников. Необходимо, чтобы каждый принял участие в чистке улиц, хотя бы вторичных, в собственных дворах. Без участия каждого, остается только возмущаться, — добавил градоначальник.