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12:31 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ о нерасчищенных дорогах: Не критикуйте примэрию — убирайте сами!

Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ вновь обижен на горожан, за то, что они недовольны тем, как в городе расчищают дороги и дворы от снега. Генеральный примар возмутился жалобами кишиневцев и посоветовал им самим взяться за лопаты.

Источник: Actualitati.md

В ходе оперативного заседания примар отметил, что столичные власти и службы делают все от них возможное и работают очень оперативно, однако по словам Киртоакэ и кишиневцы должны расчищать свои дворы, как это происходит в европейских странах.

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— Дорожники работают 24 часа в сутки. Неправильно предъявлять им претензии. Здесь есть другая проблема. В 7 утра я был в дороге и видел, как наши люди работают. В этом и заключается отличие от Европы. Там в 7 утра, каждый наводит порядок возле своего дома, у них для этого нанимают людей, есть соль и оборудование. У нас работают только муниципальные службы. В таких условиях мы можем лишь иметь претензии, но не результаты, — заявил Киртоакэ.

Градоначальник порекомендовал кишиневцам приложить силы и помочь столичным службам, если хотят жить в чистом городе.

У нас 700−1000 сотрудников. Необходимо, чтобы каждый принял участие в чистке улиц, хотя бы вторичных, в собственных дворах. Без участия каждого, остается только возмущаться, — добавил градоначальник.

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