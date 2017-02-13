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12:49 (мск), источник: Интерфакс

Украина подала иск в ВТО против РФ об ограничении транзита

Киев обвиняет Москву в торговой агрессии и заявляет о практически полной остановке транзита с Украины в третьи страны.

Источник: Reuters

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны — Казахстан и Киргизию. Об этом сообщило минэкономразвития Украины.

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«Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе, неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены», — приводится в релизе заявление заместителя министра — торгового представителя Украины Натальи Никольской.

Она утверждает, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. МЭРТ Украины в целом оценивает потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию за минувший год в более чем $400 млн.

Согласно сообщению, с целью защиты интересов Украины и украинских экспортеров минэкономразвития Украины в 2016 году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении ограничений транзита и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе консультаций РФ — 10 ноября — РФ не отменила ограничения в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора — рассмотрения дела по существу.

Украинское ведомство напоминает, что это уже второй иск Киева в ВТО против России.

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Президент РФ Владимир Путин в начале июля 2016 года внес изменения в указ от 1 января 2016 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации».

Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Указ президента РФ от 1 января в том числе устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через российскую территорию осуществляются только с территории Белоруссии «при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих автомобильные перевозки, учетных талонов».

Комментарии
9
Лука
Надеюсь слился в Унитаз )))
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SHEF
он уже слился и опус удалил
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Лука
Точно похож , он везде своей дешёвой писаниной достал.
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