Украина подала иск в ВТО против РФ об ограничении транзита

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны — Казахстан и Киргизию. Об этом сообщило минэкономразвития Украины.

«Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе, неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены», — приводится в релизе заявление заместителя министра — торгового представителя Украины Натальи Никольской.

Она утверждает, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. МЭРТ Украины в целом оценивает потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию за минувший год в более чем $400 млн.

Согласно сообщению, с целью защиты интересов Украины и украинских экспортеров минэкономразвития Украины в 2016 году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении ограничений транзита и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе консультаций РФ — 10 ноября — РФ не отменила ограничения в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора — рассмотрения дела по существу.

Украинское ведомство напоминает, что это уже второй иск Киева в ВТО против России.