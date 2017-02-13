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13:20 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в офисе башкирских общественников идет обыск

В офисе Башкирской общественной организации «Башкорт» в данный момент идет обыск.

Кто именно из силовиков МВД или ФСБ проводит данные действия, пока достоверно неизвестно. Лидеры организации Фаиль Алчинов и Руслан Гаппасов не берут трубки.

Вместе с тем офис «Башкорта» находится в здании, которое принадлежит другому башкирскому общественнику Сагиту Исмагилову. Он сообщил, что обыск проводят совместно сотрудники МВД и ФСБ.

— Обыск проводится не только в комнате «Башкорта», но и в других помещениях. Причин и формального повода для этого мне никто и не объяснил. Я считаю, данные действия наших «неправоохранительных» органов актом устрашения общественников республики, которые выступили за отставку Главы РБ Рустэма Хамитова и депутатского корпуса, — прокомментировал Сагит Исмагилов.

Кроме этого, Сагит Исмагилов не исключает и экономической подоплеки всего происходящего. Дело в том, что сейчас общественник судится с рядом бывших высокопоставленных служащих МВД, которые пытаются с него взыскать по расписке несколько миллионов рублей. Господин Исмагилов собирается в уголовном порядке доказать, что расписка поддельная, а бывшие полицейские организовали преступную группу. Среди своих оппонентов он назвал бывшего замглавы МВД по РБ Александра Овчинникова.

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В Уфе в офисе башкирских общественников идет обыск
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