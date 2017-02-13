Вячеславу Володину рассказали о быте татарских купцов в дореволюционные годы

Компанию Вячеславу Володину при осмотре достопримечательностей составили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и помощник Президента республики Олеся Балтусова. Она рассказала об укладе жизни татарских купцов и промышленников в дореволюционные годы укладе жизни, особенностях их быта и других исторических аспектах.