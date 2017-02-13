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13:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Вячеславу Володину рассказали о быте татарских купцов в дореволюционные годы

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в ходе визита в Казань ознакомился с историческими памятниками на территории Старо-Татарской слободы. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Компанию Вячеславу Володину при осмотре достопримечательностей составили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и помощник Президента республики Олеся Балтусова. Она рассказала об укладе жизни татарских купцов и промышленников в дореволюционные годы укладе жизни, особенностях их быта и других исторических аспектах.

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