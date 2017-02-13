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13:33 (мск), источник: УНИАН

Джемилев: Россия предлагала списать «долг Януковича» в обмен на свет в Крыму

Российские представители предлагали украинской власти «простить» «долг Януковича», если Украина возобновит подачу электроэнергии в Крым.

Источник: УНИАН

Об этом рассказал народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью «Апострофу».

«Я знаю, когда перекрыли электропоставки, сюда приезжали комиссары. Это никогда в прессу не проходило, мне Аваков звонил и говорил: “Знаете, они поехали к Яценюку. Российские представители предлагают простить 1 миллиард долларов долга Януковича, если мы снова подключим электричество. Как вы на это смотрите?”» — вспомнил он об этой ситуации.

В свою очередь Джемилев ответил: «Мы не торгуем своей родиной. Пусть предлагают, мы не будем подключать».

Кроме того, продолжил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, представители РФ обращались и к Порошенко.

«Но судя по тому, что они с пустыми руками ехали, понятно, какой был ответ Порошенко. Так что блокада сильно ударила по ним, она сделала намного дороже содержание Крыма», — подытожил Джемилев.

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