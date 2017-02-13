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13:17 (мск), источник: РБК - Украина

В России отреагировали на иск Украины в ВТО по ограничению транзита

Россия будет применять предусмотренные международным правом способы защиты в связи с иском Украины во Всемирную торговую организацию по ограничению транзита через территорию РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — сказал Песков.

Украина подала в ВТО иск против России из-за ограничения транзита украинских товаров через территорию РФ в Казахстан и Кыргызстан.

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