В России отреагировали на иск Украины в ВТО по ограничению транзита

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — сказал Песков.