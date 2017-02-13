В России отреагировали на иск Украины в ВТО по ограничению транзита
Россия будет применять предусмотренные международным правом способы защиты в связи с иском Украины во Всемирную торговую организацию по ограничению транзита через территорию РФ.
Россия будет применять предусмотренные международным правом способы защиты в связи с иском Украины во Всемирную торговую организацию по ограничению транзита через территорию РФ.
Об этом заявил
«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — сказал Песков.
Украина подала в ВТО иск против России