Яровая предложила ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — В Госдуме подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству, сообщила
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — В Госдуме подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству, сообщила
«Мы предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства — советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийство, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства», — сказала депутат.
Сейчас Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, но если ребенка добровольно довели до самоубийства, то наказать такого подстрекателя невозможно.
Предлагается расширить действующий состав статьи Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства.
«Мы предлагаем установить дополнительно уголовную ответственность не только по фактам угроз жестокого обращения и систематического унижения человека, что было в традиционном составе, но мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального завершенного состава, когда доведение до самоубийства направленно на широкий круг лиц», — сообщила Яровая.
Она напомнила, что в настоящее время в интернете действует большое количество сайтов, где пропагандируется добровольная смерть или предоставляются разные услуги для самоубийства.
Предлагается также совершенствовать механизм информирования правоохранительных органов о таком склонении детей к самоубийству. В законодательстве до сих пор нет обязанности Роскомнадзора незамедлительно информировать МВД о выявленном запрещенном контенте для того, чтобы правоохранители давали квалификацию соответствующих деяний.
Глубоко и искренне не уважаемые мной депутаты Железняк и Яровая примите к сведению сообщения обо мне, Гущине Викторе Викторовиче, пока ещё гражданине РФ. Но силы уже на исходе. Достали вы меня своим патриотическим усердием.Я прожил уже 75 лет, у меня взрослые дети, вот-вот появятся правнук или правнучка, у меня за спиной 45 лет непрерывного трудового стажа, должностной ранг Государственный Советник РФ, десять лет работы за рубежом, ни одного взыскания или претензии за результаты сугубо профессиональной деятельности, зато дважды в 1974-ом и в 1989 Руководство КГБ принимало решения о моем отзыве из зарубежных командировок за недостойное советского человека и коммуниста поведение.
А, а я в обоих случаях только и сделал, что открыто, один раз в интервью журналу, а другой раз на телевидении, высказал свою собственную точку зрения на происходящие на Родине события.. Критические, не скрою. Иных у меня вообще не бывает, уж очень переживаю, когда на Родине что-то не ладится. А не ладится давно.Точнее всегда...
Вы скажите, это при коммунистах. Отнюдь, в течении полутора лет, в конце 1999 меня уволили с должности советника Аналитического управления Госдумы за то, что возглавил Оргкомитет Гражданской инициативы "Мы голосуем "против всех", а через год с должности Начальника Департамента Информации Постоянного Комитета Союзного государства Россия-Белоруссия за публикацию статьи "Имитация союзного масштаба. О скрытых механизмах российско-белорусского Союзного государства" (См. еженедельник "ВЕК",№ 50, 2001 г.).И во всех четырех случаях применения ко мне репрессивных государственных действий мне ставили в вину, что я "не патриот", что "недостаточно люблю, свою Родину", что "попадаюсь на происки врагов".
Ошибаетесь, патриотические плакальщики вы наши, Родину я люблю, я ненавижу идиотов и подлецов, которые пытаются изображать из себя государственных деятелей, что они управляют нами в наших же интересах. Каких именно, позвольте спросить?. Вы меня хоть раз спросили, как бы я хотел, что бы ею и мной управляли? Только не через выборы ваши дурацкие, а напрямую, посредством референдумов, к примеру, которые в Конституции РФ, названы «наивысшей формой непосредственного участия граждан в принятии государственных решений". Где они "наивысшие"? Зато какой телевизионный канал ни включишь, там два профессиональных патриота с революционными фамилиями, - тупой мужик Железняк и типичная стерва Яровая, - только о том и говорят: кругом враги, происки-изыски, отступники и национал-предатели, «пятиколоннники»...
С семи лет, как октябрятскую звездочку прикололи, мне на каждом новом этапе жизни экзаменовку на патриотизм устраивали: в десять принимая в пионеры, в четырнадцать в Комсомол, с восемнадцати до тех пор пока не сдохнешь в КПСС или «Единую Россию». За это время с помощью и непосредственным участием, разного рода Железняков и Яровых, давно уже можно было Родину возненавидеть, а я всё в ней живу и живу, а меня всё учат и учат...Боже, как вы мне надоели со своим идиотизмом.. Простите, оговорился по-Фрейду, патриотизмом, то есть...Объявите меня в конце концов, как Чаадаева, сумасшедшим , за мою любовь к Родине с другого, не идиотского конца, я ничего другого вашей любви к ней же противопоставить уже не могу, да и не хочу…