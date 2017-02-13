Яровая предложила ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду

Сейчас Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание только за доведение до самоубийства через унижение человека, но если ребенка добровольно довели до самоубийства, то наказать такого подстрекателя невозможно.

«Мы предлагаем установить ответственность за содействие в совершении самоубийства — советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийство, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства», — сказала депутат.

Предлагается расширить действующий состав статьи Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства.

«Мы предлагаем установить дополнительно уголовную ответственность не только по фактам угроз жестокого обращения и систематического унижения человека, что было в традиционном составе, но мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального завершенного состава, когда доведение до самоубийства направленно на широкий круг лиц», — сообщила Яровая.

Она напомнила, что в настоящее время в интернете действует большое количество сайтов, где пропагандируется добровольная смерть или предоставляются разные услуги для самоубийства.

Предлагается также совершенствовать механизм информирования правоохранительных органов о таком склонении детей к самоубийству. В законодательстве до сих пор нет обязанности Роскомнадзора незамедлительно информировать МВД о выявленном запрещенном контенте для того, чтобы правоохранители давали квалификацию соответствующих деяний.