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14:04 (мск), источник: Newtimes.kz

Названы основные темы встречи по Сирии в Астане

Основной вопрос на встрече по Сирии в Астане 15 февраля будет прекращение огня в САР, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Задача все та же — укреплять режим прекращения боевых действий в рамках подписанных договорённостей между правительством и отрядами вооружённой оппозиции», — сказал он.

По словам Богданова, к соглашению присоединяются новые вооружённые группировки, «процесс идёт вширь».

Замглавы МИД РФ сообщил, что на встрече могут обсуждаться и другие вопросы «по желанию сторон».

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