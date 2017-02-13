Названы основные темы встречи по Сирии в Астане
Основной вопрос на встрече по Сирии в Астане 15 февраля будет прекращение огня в САР, передает РИА Новости.
Основной вопрос на встрече по Сирии в Астане 15 февраля будет прекращение огня в САР, передает РИА Новости.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Задача все та же — укреплять режим прекращения боевых действий в рамках подписанных договорённостей между правительством и отрядами вооружённой оппозиции», — сказал он.
По словам Богданова, к соглашению присоединяются новые вооружённые группировки, «процесс идёт вширь».
Замглавы МИД РФ сообщил, что на встрече могут обсуждаться и другие вопросы «по желанию сторон».