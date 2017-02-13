Названы основные темы встречи по Сирии в Астане

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Задача все та же — укреплять режим прекращения боевых действий в рамках подписанных договорённостей между правительством и отрядами вооружённой оппозиции», — сказал он.

По словам Богданова, к соглашению присоединяются новые вооружённые группировки, «процесс идёт вширь».

Замглавы МИД РФ сообщил, что на встрече могут обсуждаться и другие вопросы «по желанию сторон».