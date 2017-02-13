В Воронежской области назначили нового межрайонного прокурора
Пост занял Валерий Проскуряков.
Пост занял Валерий Проскуряков.
Генпрокурор России Юрий Чайка назначил 33-летнего Валерия Проскурякова новым Поворинским межрайонным прокурором Воронежской области, сообщила
Валерий Проскуряков, покинувший должность старшего прокурора отдела по надзору за
Ранее генпрокурор России назначил новых прокуроров Железнодорожного и Ленинского районов Воронежа и Семилукского района. Должности получили Владимир Кузнецов, Игорь Жусев и Дмитрий Гаррес соответственно.