В Воронежской области назначили нового межрайонного прокурора

Генпрокурор России Юрий Чайка назначил 33-летнего Валерия Проскурякова новым Поворинским межрайонным прокурором Воронежской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 13 февраля. Ранее должность занимал Алексей Рогатнев, который с декабря 2016 года назначен прокурором Репьевского района.

Валерий Проскуряков, покинувший должность старшего прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и ставший Поворинским межрайонным прокурором, родился в 1983 году. На службу в органы прокуратуры поступил в октябре 2005 года.

Ранее генпрокурор России назначил новых прокуроров Железнодорожного и Ленинского районов Воронежа и Семилукского района. Должности получили Владимир Кузнецов, Игорь Жусев и Дмитрий Гаррес соответственно.