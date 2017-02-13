Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России увеличили налог на недостроенные дома
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Врач, на которую на вызове напали 5 мужчин, в тяжелом состоянии
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Самый грязный город в мире
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
13:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области назначили нового межрайонного прокурора

Пост занял Валерий Проскуряков.

Генпрокурор России Юрий Чайка назначил 33-летнего Валерия Проскурякова новым Поворинским межрайонным прокурором Воронежской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 13 февраля. Ранее должность занимал Алексей Рогатнев, который с декабря 2016 года назначен прокурором Репьевского района.

Валерий Проскуряков, покинувший должность старшего прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и ставший Поворинским межрайонным прокурором, родился в 1983 году. На службу в органы прокуратуры поступил в октябре 2005 года.

Ранее генпрокурор России назначил новых прокуроров Железнодорожного и Ленинского районов Воронежа и Семилукского района. Должности получили Владимир Кузнецов, Игорь Жусев и Дмитрий Гаррес соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Четыре года трат и волнений». Как мать воронежца добилась суда для виновника его гибели
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Объявлены победители World Press Photo-2017
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
Путин назначил врио губернатора Новгородской области
Яровая предложила ввести наказание за склонение детей к суициду
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь