Администрация Нижнего Новгорода не имеет средств на организацию автопарка школьных автобусов
Еще в 2016 году депутаты Гордумы рекомендовали горадминистрации проработать вопрос о создании единого автопарка школьных автобусов.
Еще в 2016 году депутаты Гордумы рекомендовали горадминистрации проработать вопрос о создании единого автопарка школьных автобусов.
Администрация Нижнего Новгорода не имеет средств на организацию автопарка школьных автобусов. Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 13 февраля директор департамента транспорта Александр Голофастов, в бюджете на 2017 год такие средства не заложены.
По его словам, еще в 2016 году депутаты Гордумы рекомендовали горадминистрации проработать вопрос о создании единого автопарка школьных автобусов с целью контроля за техническим состоянием транспорта.
Однако, как выяснили специалисты дептранса, данная мера привела бы к крупным затратам, так как нужно было бы создать специальную службу по техобслуживанию автобусов, медицинского обследования водителей, службу по приему заявок от школ на предоставления транспорта
Кроме того, создание городской колонны школьных автобусов повлекло бы необходимость обновления автопарка и на данные нужды средств у горадминистрации также нет.
Ранее сообщалось, что автопарк школьных автобусов может быть создан в Нижнем Новгороде.
У многих школ города нет своих автобусов и они вынуждены нанимать частных перевозчиков, чей транспорт зачастую не соответствует требованиям безопасности.
Напомним, что около 90% автобусов в рамках федеральной программы «Школьный автобус» на 2017 год будут произведены в Нижегородской области.