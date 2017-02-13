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14:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода не имеет средств на организацию автопарка школьных автобусов

Еще в 2016 году депутаты Гордумы рекомендовали горадминистрации проработать вопрос о создании единого автопарка школьных автобусов.

Администрация Нижнего Новгорода не имеет средств на организацию автопарка школьных автобусов. Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 13 февраля директор департамента транспорта Александр Голофастов, в бюджете на 2017 год такие средства не заложены.

По его словам, еще в 2016 году депутаты Гордумы рекомендовали горадминистрации проработать вопрос о создании единого автопарка школьных автобусов с целью контроля за техническим состоянием транспорта.

Однако, как выяснили специалисты дептранса, данная мера привела бы к крупным затратам, так как нужно было бы создать специальную службу по техобслуживанию автобусов, медицинского обследования водителей, службу по приему заявок от школ на предоставления транспорта и т. п.

Кроме того, создание городской колонны школьных автобусов повлекло бы необходимость обновления автопарка и на данные нужды средств у горадминистрации также нет.

Ранее сообщалось, что автопарк школьных автобусов может быть создан в Нижнем Новгороде.

У многих школ города нет своих автобусов и они вынуждены нанимать частных перевозчиков, чей транспорт зачастую не соответствует требованиям безопасности.

Напомним, что около 90% автобусов в рамках федеральной программы «Школьный автобус» на 2017 год будут произведены в Нижегородской области.

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