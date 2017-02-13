Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
«Живой Кен» не может нормально дышать
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
У Андрея Аршавина родилась дочь
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
СМИ: бойцы ВСУ сровняли с землей базу меджлиса у границы с Крымом
Киев поссорился с ФРГ и лишился союзников – СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
14:31 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ объявляет «войну» рекламным панно в Кишиневе

Дорин Киртоакэ намерен продолжить войну против рекламных панно в Кишиневе.

Источник: Actualitati.md

После того, как в 2016-ом в секторах столицы были демонтированы почти 200 уличных билбордов, сегодня на оперативном заседании столичных служб обсуждались дальнейшие планы по расчистке Кишинева от рекламных панно.

По словам генпримара, работы по демонтажу начнутся летом.

«В этом году мы продолжим. Очевидно, что бульвар Штефана чел Маре и дорога до аэропорта выглядят иначе. Тоже самое мы намерены сделать и в других секторах. У нас большой фронт работы в этом году», — подчеркнул Киртоакэ.

Большинство авторизаций на рекламные панно истекают 1-го июня 2017 года. Согласно регламенту, за 30 дней до истечения авторизации власти должны известить экономического агента о том, что больше не намерены продлевать контракт и, что панно должны быть демонтированы, отметил примар.

По данным столичных претур в 2016 году на Чеканах было демонтировано около 40 панно, а на Ботанике 90.

В этом контексте, Киртоакэ потребовал от преторов распорядиться о демонтаже всех рекламных панно, с истекающими авторизациями, с улиц и участков дорог с круговым движением.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин и Трамп встретятся на саммите «Большой двадцатки»
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
В Альпах лавина накрыла девять человек, есть погибшие
Спорт
«Лестер», от чемпиона к Чемпионшипу: 10 главных событий выходных Уик-энд разгромов: "Гамбург" неожиданно побеждает "Лейпциг", а "Барселона" издевается над будущим соперником по финалу Кубка
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
У Андрея Аршавина родилась дочь Жена известного футболиста, Алиса Казьмина, на самом деле родила не мальчика, а девочку. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь