Киртоакэ объявляет «войну» рекламным панно в Кишиневе

После того, как в 2016-ом в секторах столицы были демонтированы почти 200 уличных билбордов, сегодня на оперативном заседании столичных служб обсуждались дальнейшие планы по расчистке Кишинева от рекламных панно.

По словам генпримара, работы по демонтажу начнутся летом.

«В этом году мы продолжим. Очевидно, что бульвар Штефана чел Маре и дорога до аэропорта выглядят иначе. Тоже самое мы намерены сделать и в других секторах. У нас большой фронт работы в этом году», — подчеркнул Киртоакэ.

Большинство авторизаций на рекламные панно истекают 1-го июня 2017 года. Согласно регламенту, за 30 дней до истечения авторизации власти должны известить экономического агента о том, что больше не намерены продлевать контракт и, что панно должны быть демонтированы, отметил примар.

По данным столичных претур в 2016 году на Чеканах было демонтировано около 40 панно, а на Ботанике 90.

В этом контексте, Киртоакэ потребовал от преторов распорядиться о демонтаже всех рекламных панно, с истекающими авторизациями, с улиц и участков дорог с круговым движением.