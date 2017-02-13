Путин назначил врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина
Ранее он занимал должность руководителя Агентства стратегических инициатив.
Ранее он занимал должность руководителя Агентства стратегических инициатив.
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона руководителя Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина. Об этом сообщает
«Принять отставку губернатора Новгородской области Митина С. Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что на встрече с журналистами Сергей Митин сказал, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году.
Он сообщил, что уходит с должности по собственному желанию и что уже попросил главу государства о новом месте работы. Митин руководил областью более девяти лет.