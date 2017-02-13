Путин назначил врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона руководителя Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Митина С. Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новгородской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что на встрече с журналистами Сергей Митин сказал, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году.

Он сообщил, что уходит с должности по собственному желанию и что уже попросил главу государства о новом месте работы. Митин руководил областью более девяти лет.