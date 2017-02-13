Украина и Молдова будут вместе контролировать границу

Украина заинтересована в запуске до конца 2017 года совместного контроля на пунктах пропуска на границе с Молдовой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы до конца этого года открыть в пунктах пересечения государственной границы совместное оформление, совместный контроль. В том числе, и “Кучурган — Первомайск”, который является очень важным пунктом пропуска. Кроме того, хотелось бы, чтобы сегодня дали поручение начать работу по подготовке проектов еще по двум пунктам пропуска, где мы можем организовать совместный контроль: “Маяки — Паланка — Удобное” на территории Молдовы и на территории Украины — “Рени — Джурджулешты”», — сказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман, которого цитирует РИА Новости.