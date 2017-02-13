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14:17 (мск), источник: Sputnik.md

Украина и Молдова будут вместе контролировать границу

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В Киеве прошла встреча между украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом и его молдавским коллегой — Павлом Филипом. Стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе и то, что касается контроля на границе.

Источник: Sputnik.md

Украина заинтересована в запуске до конца 2017 года совместного контроля на пунктах пропуска на границе с Молдовой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы до конца этого года открыть в пунктах пересечения государственной границы совместное оформление, совместный контроль. В том числе, и “Кучурган — Первомайск”, который является очень важным пунктом пропуска. Кроме того, хотелось бы, чтобы сегодня дали поручение начать работу по подготовке проектов еще по двум пунктам пропуска, где мы можем организовать совместный контроль: “Маяки — Паланка — Удобное” на территории Молдовы и на территории Украины — “Рени — Джурджулешты”», — сказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман, которого цитирует РИА Новости.

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