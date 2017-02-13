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14:17 (мск), источник: Om1.ru

Компанейщиков намерен создать антирекламу опасных игр для детей

Вице-губернатор Омской области призвал все ведомства и родителей к максимальной бдительности.

Сегодня, 13 февраля вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков выразил обеспокоенность засилием в интернете игр для детей, подстрекающих подрастающее поколение свести счеты с жизнью.

По его словам, эти игры кочуют по сети, там ребятишек призывают совершать опасные для жизни действия втайне от родителей.

Заместитель губернатора совместно с Минздравом намерены организовать антирекламу таких игр.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

— Присутствие детей в соцсети требует всё более и более пристального внимания, поскольку число таких угроз и деструктивных акций увеличиваются. Мы со своей стороны совместно с Министерством образования Омской области выработали определённый план действий. Поставлена задача организовать широкую социальную антирекламу опасных игр и совместно с Роскомнадзором пресекать работу сайтов, распространяющих их. Подключаются правоохранительные органы.

Каким образом в облправительстве будут отвращать детей от интернет-игр, пока не известно, но меры необходимо принять.

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