Компанейщиков намерен создать антирекламу опасных игр для детей

Сегодня, 13 февраля вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков выразил обеспокоенность засилием в интернете игр для детей, подстрекающих подрастающее поколение свести счеты с жизнью.

По его словам, эти игры кочуют по сети, там ребятишек призывают совершать опасные для жизни действия втайне от родителей.

Заместитель губернатора совместно с Минздравом намерены организовать антирекламу таких игр.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

— Присутствие детей в соцсети требует всё более и более пристального внимания, поскольку число таких угроз и деструктивных акций увеличиваются. Мы со своей стороны совместно с Министерством образования Омской области выработали определённый план действий. Поставлена задача организовать широкую социальную антирекламу опасных игр и совместно с Роскомнадзором пресекать работу сайтов, распространяющих их. Подключаются правоохранительные органы.