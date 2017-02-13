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14:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Максим Решетников назначил Елену Чугарину министром финансов Прикамья

Ольга Антипина стала заместителем председателя краевого правительства.

Источник: Аргументы и факты

И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников произвёл очередные кадровые назначения в региональном кабмине.

Заместителем председателя краевого правительства он назначил Ольгу Антипину, министром финансов — Елену Чугарину.

Ольга Антипина — одна из главных долгожителей в краевой администрации. В октябре 2006 года она стала первым заместителем министра финансов Пермского края. Спустя два года в декабре 2008-го заняла кресло руководителя регионального Минфина. В этой должности она проработала до января 2017-го года, когда в результате административной реформы Виктор Басаргин назначил её своим советником.

Елена Чугарина хорошо знакома Максиму Решетникову по работе в столичной мэрии: уроженка Перми была его заместителем в департаменте экономической политики Москвы. До переезда в столицу в 2012 году Чугарина работала начальником Департамента финансов, заместителем главы администрации Перми.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин назначил Максима Решетникова и.о. губернатора Пермского края после отставки Виктора Басаргина. Новоиспечённый руководитель региона лично возглавил краевое правительство.

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