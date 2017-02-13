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17:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рада поддержит введение военного положения — Парубий

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины поддержит решение о введении военного положения в стране, если оно будет инициировано Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и принято президентом Петром Порошенко, заявил в понедельник председатель парламента Андрей Парубий.

Источник: "РИА Новости" Украина

В связи с обострением ситуации в Донбассе в конце января была вновь поднята тема возможного введения военного положения в стране. По закону предложение о введении военного положения на рассмотрение президента вносит СНБО. При этом президентский указ о введении военного положения должна утвердить Верховная Рада.

«Я считаю, что если военное положение должно вводится, оно должно вводиться на территории всей Украины… В случае массированной атаки и наступления, а по Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно, придется принимать решение, но это решение находится исключительно в компетенции президента Украины и СНБО, если оно будет ими инициировано, я думаю, что Верховная Рада без колебаний это решение поддержит», — сказал Парубий. Он отметил, что это решение поменяет всю систему государственного управления в стране.

Ранее стороны конфликта заявили об обострении ситуации в Донбассе. Они обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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