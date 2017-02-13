Самолеты США провели разведку вблизи Калининградской области и Крыма

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным TAHA50, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Во время нахождения самолета вблизи Калининградской области над ней также совершил пролет на высоте около 724 км американский спутник-шпион.