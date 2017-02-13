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16:47 (мск), источник: Интерфакс

Самолеты США провели разведку вблизи Калининградской области и Крыма

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Два американских военных самолета в понедельник совершили разведывательные полеты у российских границ на юге Балтики и вблизи Крыма, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным TAHA50, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Во время нахождения самолета вблизи Калининградской области над ней также совершил пролет на высоте около 724 км американский спутник-шпион.

Второй разведчик — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168860, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в понедельник выполнял оперативное задание над акваторией Черного моря к юго-западу от Севастополя.

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