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15:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Тен: Нам удалось сохранить лингвистическое образование в Иркутске

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен посетил институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета.

Источник: IrkutskMedia.ru

В ходе визита народный избранник осмотрел корпуса вновь созданного института, а также провел встречу с ректором ИГУ Александром Аргучинцевым и директором института Мариной Ташлыковой. При этом парламентарий отметил, что в регионе удалось сохранить лингвистическое образование. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Сергея Тена.

В 2016 году остро стоял вопрос о закрытии Иркутского лингвистического университета. Сохранить лингвистическое образование удалось в формате объединения «иняза» с факультетом филологии и журналистики ИГУ. Процесс объединения длился несколько месяцев и в начале февраля новый институт ИГУ официально открыл свои двери. Парламентарий отметил, что университет объединил в себе педагогическое и лингвистическое направление, создана достойная научная база и профессорско-преподавательский коллектив.

«Я неоднократно говорил, что нашему региону жизненно необходимо иметь вуз, обучающий студентов иностранным языкам — Иркутская область развивает международную торговлю, привлекает иностранные инвестиции, с каждым годом Байкал посещает огромное количество зарубежных туристов. Потребность региона в специалистах, владеющих английским, китайским, японским, корейским и другими языками, только растет. Радует, что нам удалось не просто сохранить лингвистическое образование в регионе, а положить начало созданию мощного языкового центра, имеющего для нашей приграничной территории стратегическое значение. У нас есть ряд вопросов финансового характера, которые сегодня обсудили и с Александром Аргучинцевым, и с Мариной Ташлыковой, будем вместе работать, вместе отстаивать интересы нашей высшей школы и науки», — отметил Сергей Тен.

Депутат добавил, что в 2018 году госуниверситет отметит свое столетие, что делает серьезную заявку на его статус в качестве опорного вуза региона. При этом он сообщил, что на встрече в министерстве образования и науки России, получили подтверждение того, что история с опорными вузами будет иметь продолжение.

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