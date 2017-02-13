Геращенко: «Минск» остановил полномасштабное наступление на Украину

«В среду, 15 февраля в Минске состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы и всех 4-х рабочих подгрупп. Это заседание будет происходить во вторую годовщину подписания минских соглашений. Мне кажется, стоит всем осознавать, что минские соглашения, которые сегодня очень часто критикуют, они, на самом деле, ключевое сделали для Украины — удалось остановить полномасштабное наступление на Украину и удалось остановить расстрел украинских солдат. Это было очень важно, чтобы украинская армия за это время могла сформироваться, усилить свои позиции, украинская армия смогла нарастить мышцы за это время», — цитирует «112 Украина» Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что Киев в ходе встречи глав МИД стран «нормандской четверки», которая ожидается в ближайшее время, будет настаивать на первоочередности выполнения пунктов минских соглашений, которые касаются безопасности и гуманитарных вопросов.

Ранее стороны конфликта заявили об обострении ситуации в Донбассе. Они обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.