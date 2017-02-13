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15:49 (мск), источник: РБК - Украина

Украина продолжит участвовать в урегулировании приднестровского конфликта, — Порошенко

Украина продолжит свое участие в урегулировании приднестровского конфликта. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визит в Украину премьер-министра Молдовы Павла Филипа в понедельник, 13 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

«Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность Молдовы, и я хотел бы твердо подчеркнуть позицию Украины, которая поддерживает и все будет делать, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Молдавии были незыблемы, в том числе и в формате 5+2 Украина будет активно и решительно работать», — сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что также во время переговоров обсуждались вопросы экологии, энергетики и демаркации украино-молдавских границы.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного Приднестровья.

Комментарии
1
Алексей Шевченко
В преддверии такого знаменательного события, хотел бы напомнить нашим "можновладцам" какой ценой для Украины страна Молдова стала морским государствам. Как тогдашний премьер Пустовойтенко и президент Кучма по сути подарили "безвозмездно"(естественно не позабыв о своих интересах) участок берега реки Дунай расположенный на территории Украины протяжённостью 400 м. под строительство нефтетерминала для нужд республики Молдова. В 2007 этот терминал перерос в полноценный порт с зерновым, контейнерным, пассажирским терминалами и стал морскими воротами Молдовы. Взамен республика Молдова обещала передать в собственность Украины участок трассы Одесса - Рени вблизи пос. Паланка, проходящий по территории Молдовы. Прошло время об этом обещании забыли... участок трассы так и остаётся под юрисдикцией Молдовы по сегодняшний день.
Не оценить по масштабам широту души и щедрость наших правителей тех времён. Зато сейчас жители г. Рени Одесской обл. хорошо чувствуют последствия столь необдуманных шагов наших властьимущих - парализовано градообразующее предприятие города - Морской торговый порт Рени, который совсем недавно по масштабам грузооборота был сопоставим с крупнейшими портами Украины( 1991 г. грузооборот порт Рени 17 млн. тонн грузов=2016 г. Порт Черноморск). С 8,5 тыс некогда работающих на предприятии на сегодняшний день осталось менее 500.С 4-х грузовых районов порта сейчас кое-как работает только 1-й район. Потихоньку распиливают краны на металлолом, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате.
За годы независимости численность населения г. Рени сократилась с 30 тыс. до 12 тыс. то есть наблюдается прямая зависимость... И эти оставшиеся в основном пенсионеры. Молодёжь из-за безперспективности, окончив школу сразу выезжает из города в другие регионы, преступность и нищета зашкаливает!!!
Основная причина отсутствия грузопотока в порту- это неподъёмные аккордные ставки на проезд ж/д транспорта по территории Молдова и Приднестровской народной республики, которые ставят РМТП в неконкурентные условия с другими портами.
Несмотря на возгласы многих противников выход ЕСТЬ!!! И он очевиден и он у всех на устах. Мы не можем обойти полностью Молдову по ж/д, но мы можем сократить значительно участок по её территории и обойти полностью ПМР(Приднестровье)!!!.ПМР за проезд по своей территории 14 км ж/д транспорта берёт огромные деньги, сопостовимые с 200 км по территории Украины. Локомотивы и подвижной состав не предоставляют, а просто берут деньги за проезд по своей территории.
Такой проект ЕСТЬ!!! До 1998 года существовала альтернативная ветка ж/д сообщения между странами вблизи населённых пунктов Бесарабяска-Березино. По этой ветке курсировал пассажирский поезд Рени-Одесса по территории Молдовы до станции Бесарабяска. В 90-е от поезда отказались из-за нерентабильности и ветку разобрали... Цена вопроса 20 км ж/д путей по территории Украины и 2 км по Молдове. Для страны, которая перед Евро-2012 под поезда Хюндай реставрировали, а по сути проклали заново, тысячи километров ж/д полотна - это пыль!!! Месяц работы.
Этот проект для Рени последняя надежда реанимировать своё градообразующее предприятие. Этот проэкт поставит порт Рени в равные условия с нашим соседом по Дунаю, с портом Измаил, который в 2016 году перевалил 5 млн. тонн экспортных грузов.
В конце ноября 2016 года состоялась встреча между депутатом Одесского областного совета А.Киссе и министром ж/д транспорта республика Молдова.... На этой встрече обсуждалась тема строительства ж/д ветки Березино - Бесарабяска. Достигли договорённости о начале строительства в начале 2017 года. Однако есть противники этого проэкта, которые всячески тормозят его всеми своими возможностями. Это выходцы г. Измаил - депутаты Одесского областного совета и Верховной рады братья Урбанские, которые утверждают, что стороительство данной ветки нерентабельно и из-за этого порт Измаил потеряет 0,5 млн. тонн грузопотока.
Я обращаюсь к премьерминистру Гройсману и президенту Порошенко от имени всех граждан г. Рени и Ренийского района, сотудников: Ренийского МТП, сотрудников всех предприятий входящих в сотав "Специальная Экономическая Зона Рени".
- Пожалуйста вмешайтесь в ситуацию и дайте нам шанс на выживание!!! Украина нуждается в нас! Этот транспортный коридор очень перспективный для экспорта Украины.
Это я чисто так... Если не будут знать о чём поговорить при встрече...
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