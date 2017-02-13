Украина продолжит участвовать в урегулировании приднестровского конфликта, — Порошенко

«Только решительные комбинированные действия позволят восстановить территориальную целостность Молдовы, и я хотел бы твердо подчеркнуть позицию Украины, которая поддерживает и все будет делать, чтобы территориальная целостность, независимость и государственный суверенитет Молдавии были незыблемы, в том числе и в формате 5+2 Украина будет активно и решительно работать», — сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что также во время переговоров обсуждались вопросы экологии, энергетики и демаркации украино-молдавских границы.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного Приднестровья.