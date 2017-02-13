Украине и Молдове навязывают невыгодную политику, — Порошенко

«Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки, я бы хотел отдельно подчеркнуть, обречены на поражение. Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных международных определенных границах», — сказал Порошенко, подчеркнув, что часть территории Молдовы также оккупирована.

При этом он поблагодарил Филипа за последовательную политику Молдовы в поддержке украинского суверенитета и целесности государственных границ.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что европейский курс Украины и Молдовы является условием мира и стабильности в регионе.