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15:42 (мск), источник: РБК - Украина

Украине и Молдове навязывают невыгодную политику, — Порошенко

Украине и Молдове навязывают невыгодную политику. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Киев премьер-министра Молдовы Павла Филипа в понедельник, 13 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

«Сейчас мы видим настойчивые попытки навязать и Молдове, и Украине такие форматы реинтеграции, которые позволят извне решать судьбу народов наших стран. Эти попытки, я бы хотел отдельно подчеркнуть, обречены на поражение. Украина и Молдова будут восстановлены в своих суверенных международных определенных границах», — сказал Порошенко, подчеркнув, что часть территории Молдовы также оккупирована.

При этом он поблагодарил Филипа за последовательную политику Молдовы в поддержке украинского суверенитета и целесности государственных границ.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что европейский курс Украины и Молдовы является условием мира и стабильности в регионе.

Комментарии
1
oleg ivanov
а ту политику, которую навязал порошенко в месте с народной властью очень выгодная для страны, страна просто умирает от счастья и радости
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