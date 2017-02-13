Президент России объявил благодарность Сергею Горнякову
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Владимир Путин объявил благодарность заместителю председателя Волгоградской областной думы, председателю думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, лидеру волгоградских единороссов Сергею Горнякову. Он отмечен за активное участие в
Сергей Горняков активно участвовал в разработке долгосрочной стратегии
В ней речь идет о реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечении инвестиций в АПК и промышленность, комплексном благоустройстве населенных пунктов, поддержке материнства и детства, наведении порядка в бюджетной и финансовой сферах. Долгосрочную стратегию волгоградские единороссы приняли и взяли за основу в своей работе.
Работу волгоградского отделения «Единой России», которое возглавляет Сергей Горняков, неоднократно отмечали на заседаниях Генсовета партии. Опыт по реализации некоторых из партийных проектов, реализуемых в нашем регионе, взят за основу на федеральном уровне. К примеру, проект «Наш двор -наш дом», стартовавший в Волгоградской области в рамках избирательной кампании партии «Единая Россия», недавно приобрел статус федерального. Федеральный центр оказал высокое доверие представительнице волгоградского региона в Госдуме Анне Кувычко, которая возглавила федеральный партийный проект «Народный контроль».
Сегодня в регионе активно реализуется инициатива, предложенная 4 года назад Сергеем Горняковым — «Школа социальной активности». Школа задумывалась, как общение между людьми, которые перешагнули порог 60-летнего возраста. После первого слета пенсионеров в столице российской провинции стало ясно, что школа социальной активности востребована.
Благодарность главы государства нельзя не связать с высокими результатами, показанными Волгоградской областью на выборах в Госдуму. Летом прошлого года Сергей Горняков возглавлял региональный предвыборный штаб партии «Единая Россия». По сравнению с предыдущими выборами в Госдуму, процент голосов, отданных за «Единую Россию», в волгоградской области вырос на 15 процентов. Это один из самых высоких в стране показателей, с которым регион вошел в пятерку лидеров. Итогом кампании стало избрание команды парламентариев, которые обеспечивают сейчас максимальную поддержку долгосрочной стратегии региона и на федеральном уровне.