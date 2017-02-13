Президент России объявил благодарность Сергею Горнякову

Владимир Путин объявил благодарность заместителю председателя Волгоградской областной думы, председателю думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, лидеру волгоградских единороссов Сергею Горнякову. Он отмечен за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Сергей Горняков активно участвовал в разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития Волгоградской области, в основу которой легли приоритеты, обозначенные президентом Владимиром Путиным.

В ней речь идет о реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечении инвестиций в АПК и промышленность, комплексном благоустройстве населенных пунктов, поддержке материнства и детства, наведении порядка в бюджетной и финансовой сферах. Долгосрочную стратегию волгоградские единороссы приняли и взяли за основу в своей работе.

Работу волгоградского отделения «Единой России», которое возглавляет Сергей Горняков, неоднократно отмечали на заседаниях Генсовета партии. Опыт по реализации некоторых из партийных проектов, реализуемых в нашем регионе, взят за основу на федеральном уровне. К примеру, проект «Наш двор -наш дом», стартовавший в Волгоградской области в рамках избирательной кампании партии «Единая Россия», недавно приобрел статус федерального. Федеральный центр оказал высокое доверие представительнице волгоградского региона в Госдуме Анне Кувычко, которая возглавила федеральный партийный проект «Народный контроль».

Сегодня в регионе активно реализуется инициатива, предложенная 4 года назад Сергеем Горняковым — «Школа социальной активности». Школа задумывалась, как общение между людьми, которые перешагнули порог 60-летнего возраста. После первого слета пенсионеров в столице российской провинции стало ясно, что школа социальной активности востребована.

Благодарность главы государства нельзя не связать с высокими результатами, показанными Волгоградской областью на выборах в Госдуму. Летом прошлого года Сергей Горняков возглавлял региональный предвыборный штаб партии «Единая Россия». По сравнению с предыдущими выборами в Госдуму, процент голосов, отданных за «Единую Россию», в волгоградской области вырос на 15 процентов. Это один из самых высоких в стране показателей, с которым регион вошел в пятерку лидеров. Итогом кампании стало избрание команды парламентариев, которые обеспечивают сейчас максимальную поддержку долгосрочной стратегии региона и на федеральном уровне.