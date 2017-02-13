Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
17:35 (мск), источник: РИАЦ

Президент России объявил благодарность Сергею Горнякову

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИАЦ

Владимир Путин объявил благодарность заместителю председателя Волгоградской областной думы, председателю думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, лидеру волгоградских единороссов Сергею Горнякову. Он отмечен за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Сергей Горняков активно участвовал в разработке долгосрочной стратегии социально-экономического развития Волгоградской области, в основу которой легли приоритеты, обозначенные президентом Владимиром Путиным.

В ней речь идет о реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечении инвестиций в АПК и промышленность, комплексном благоустройстве населенных пунктов, поддержке материнства и детства, наведении порядка в бюджетной и финансовой сферах. Долгосрочную стратегию волгоградские единороссы приняли и взяли за основу в своей работе.

Работу волгоградского отделения «Единой России», которое возглавляет Сергей Горняков, неоднократно отмечали на заседаниях Генсовета партии. Опыт по реализации некоторых из партийных проектов, реализуемых в нашем регионе, взят за основу на федеральном уровне. К примеру, проект «Наш двор -наш дом», стартовавший в Волгоградской области в рамках избирательной кампании партии «Единая Россия», недавно приобрел статус федерального. Федеральный центр оказал высокое доверие представительнице волгоградского региона в Госдуме Анне Кувычко, которая возглавила федеральный партийный проект «Народный контроль».

Сегодня в регионе активно реализуется инициатива, предложенная 4 года назад Сергеем Горняковым — «Школа социальной активности». Школа задумывалась, как общение между людьми, которые перешагнули порог 60-летнего возраста. После первого слета пенсионеров в столице российской провинции стало ясно, что школа социальной активности востребована.

Благодарность главы государства нельзя не связать с высокими результатами, показанными Волгоградской областью на выборах в Госдуму. Летом прошлого года Сергей Горняков возглавлял региональный предвыборный штаб партии «Единая Россия». По сравнению с предыдущими выборами в Госдуму, процент голосов, отданных за «Единую Россию», в волгоградской области вырос на 15 процентов. Это один из самых высоких в стране показателей, с которым регион вошел в пятерку лидеров. Итогом кампании стало избрание команды парламентариев, которые обеспечивают сейчас максимальную поддержку долгосрочной стратегии региона и на федеральном уровне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кировском районе сын устроил пожар в доме отца
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь