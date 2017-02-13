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16:05 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев поздравил Бердымухамедова и пригласил в Казахстан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму с поздравлением Гурбангулы Бердымухамедова в связи с избранием на пост президента Туркменистана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Nur.kz

Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени народа страны поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана.

«Результаты прошедших выборов являются показателем доверия и поддержки со стороны граждан Туркменистана проводимой Вами политики по повышению уровня жизни народа и упрочению международного авторитета страны. С момента установления дипломатических отношений, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана с каждым годом набирает динамику. Казахстан высоко ценит Ваш вклад в укрепление единства туркменского народа, политического и экономического развития страны», — отмечается в телеграмме.

Также глава государства пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан в ближайшее время.

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