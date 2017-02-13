Медведев рассказал о перспективах отношений России и Молдовы
ГОРКИ, 13 фев — РИА Новости. Взаимоотношения между РФ и Молдовой не самые простые, но есть возможности для их развития, заявил
ГОРКИ, 13 фев — РИА Новости. Взаимоотношения между РФ и Молдовой не самые простые, но есть возможности для их развития, заявил
«Не скрою, конечно, сейчас не самая простая пора во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Молдовой. Но у нас есть возможности
Партию социалистов до недавнего времени возглавлял Игорь Додон, в 2016 году избранный президентом Молдовы.