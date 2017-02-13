Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
17:44 (мск), источник: РИА Новости

Новый консул Монголии в Иркутской области приступил к работе

Генеральное консульство Монголии в Иркутске возглавил новый консул — господин Лувсандагва Амарсанаа, в понедельник он приступил к выполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял экзекватуру министерства иностранных дел РФ от Генерального консула Монголии в Иркутске господина Лувсандагва Амарсанаа в связи с началом его консульской миссии в областном центре», — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Монголия является одним из основных зарубежных партнеров Иркутской области по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям. На сегодняшний день, в связи с намерениями строительства в Монголии ГЭС на реке Селенге, впадающей в Байкал, особенно актуально стоит вопрос о выработке взаимных подходов в решении экологических проблем.

В рамках встречи Сергей Левченко и господин Лувсандагва Амарсанаа обсудили предстоящий визит делегации Иркутской области в Монголию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ОБСЕ поняла, что дальше 'выгораживать' Украину невозможно. Мнение
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь