Новый консул Монголии в Иркутской области приступил к работе

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял экзекватуру министерства иностранных дел РФ от Генерального консула Монголии в Иркутске господина Лувсандагва Амарсанаа в связи с началом его консульской миссии в областном центре», — сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Монголия является одним из основных зарубежных партнеров Иркутской области по торгово-экономическим, научно-техническим и культурным связям. На сегодняшний день, в связи с намерениями строительства в Монголии ГЭС на реке Селенге, впадающей в Байкал, особенно актуально стоит вопрос о выработке взаимных подходов в решении экологических проблем.

В рамках встречи Сергей Левченко и господин Лувсандагва Амарсанаа обсудили предстоящий визит делегации Иркутской области в Монголию.