Новый консул Монголии в Иркутской области приступил к работе
Генеральное консульство Монголии в Иркутске возглавил новый консул — господин Лувсандагва Амарсанаа, в понедельник он приступил к выполнению своих обязанностей, сообщила
Генеральное консульство Монголии в Иркутске возглавил новый консул — господин Лувсандагва Амарсанаа, в понедельник он приступил к выполнению своих обязанностей, сообщила
«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял экзекватуру министерства иностранных дел РФ от Генерального консула Монголии в Иркутске господина Лувсандагва Амарсанаа в связи с началом его консульской миссии в областном центре», — сообщила
Монголия является одним из основных зарубежных партнеров Иркутской области по
В рамках встречи Сергей Левченко и господин Лувсандагва Амарсанаа обсудили предстоящий визит делегации Иркутской области в Монголию.