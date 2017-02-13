ВСУ извинились перед организаторами блокады Крыма за захват базы

Ранее в министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования «Юг», представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымско-татарского батальона, по факту создания которого ФСБ РФ возбуждала дело. Вооруженное формирование создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.
За вчерашнее приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы до ума доведем, все сделаем. Еще раз за вчерашние ночные события приношу извинения.
командир 34-го батальона ВС Украины Сергей Шпанко
В свою очередь Ислямов отметил, что инцидент исчерпан — у них нет проблем с ВСУ и украинским законодательством.
Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook другой организатор блокады полуострова Рефат Чубаров, «инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымско-татарского воинского подразделения».
По его информации, в ожидании такого решения молодые люди в составе общественной организации «Аскер» проводили воинскую подготовку, содействовали пограничной и таможенной службам Украины на КПП «Чонгар», «Чаплынка» и «Каланчак» в контроле за перемещением людей и транспорта между Украиной и Крымом. Чубаров также сообщил, что к 12.00 мск место конфликта покинули военнослужащие и полиция, а члены общественного объединения «Аскер» возвратились к ежедневным занятиям.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».