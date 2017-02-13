ВСУ извинились перед организаторами блокады Крыма за захват базы

Ранее в министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования «Юг», представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымско-татарского батальона, по факту создания которого ФСБ РФ возбуждала дело. Вооруженное формирование создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов.

За вчерашнее приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы до ума доведем, все сделаем. Еще раз за вчерашние ночные события приношу извинения. командир 34-го батальона ВС Украины Сергей Шпанко

В свою очередь Ислямов отметил, что инцидент исчерпан — у них нет проблем с ВСУ и украинским законодательством. Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook другой организатор блокады полуострова Рефат Чубаров, «инцидент на Чонгаре исчерпан, но он не мог не случиться, поскольку неоправданно долго затянулось принятие решения о создании в составе ВСУ или Национальной гвардии отдельного крымско-татарского воинского подразделения».

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