Еврокомиссия не разрешила греческим островам принимать туристов из России без виз

Источник: AP 2016

Кроме того, из-за вопросов безопасности и проблем с беженцами не была продлена специальная визовая программа для турецких путешественников, которая действовала с 2012 года. Граждане Турции, прибывая в порты восточных островов Эгейского моря морским транспортом, получали однодневную визу. Действие этой программы закончилось 30 октября прошлого года.

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Как отмечает издание, решение ЕК может негативно сказаться на туристической отрасли островов.

Такие туристы компенсировали потери от снижения турпотока из Европы.

Власти Греции намереваются расширить штат консульств в Турции, чтобы минимизировать последствия решения Еврокомиссии, которое может отпугнуть туристов. Власти Южного Эгейского региона Греции ранее обратились к комиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС с просьбой ускорить запуск пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции. Реализацию проекта предлагалось начать с марта 2017 года для туристов из Ирана, с апреля — для россиян и гостей из Турции.

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