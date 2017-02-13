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18:23 (мск), источник: Интерфакс

Еврокомиссия не разрешила греческим островам принимать туристов из России без виз

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Европейская комиссия не одобрила проект по безвизовому посещению греческих островов в восточной части Эгейского моря туристами из стран, не являющихся членами ЕС, сообщает греческий портал Rodiaki.

Источник: AP 2016

Кроме того, из-за вопросов безопасности и проблем с беженцами не была продлена специальная визовая программа для турецких путешественников, которая действовала с 2012 года. Граждане Турции, прибывая в порты восточных островов Эгейского моря морским транспортом, получали однодневную визу. Действие этой программы закончилось 30 октября прошлого года.

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Как отмечает издание, решение ЕК может негативно сказаться на туристической отрасли островов.

Такие туристы компенсировали потери от снижения турпотока из Европы.

Власти Греции намереваются расширить штат консульств в Турции, чтобы минимизировать последствия решения Еврокомиссии, которое может отпугнуть туристов.

Власти Южного Эгейского региона Греции ранее обратились к комиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС с просьбой ускорить запуск пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции.

Реализацию проекта предлагалось начать с марта 2017 года для туристов из Ирана, с апреля — для россиян и гостей из Турции.

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Как считают власти греческих островов, это могло стать мерой поддержки туризма в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов. В сложной экономической и финансовой ситуации укрепление турпотока на южные острова Эгейского моря становится жизненно важным для региона.

В настоящее время Греция по объемам въездного турпотока занимает 15-е место в мире, вклад туротрасли в ВВП страны в этом году составил 20%. Средняя загрузка отелей Греции превысила в 2016 году 70%. При этом рост турпотока из России достиг 25% к уровню прошлого года, из Великобритании — 19%, из Германии -16%, из Польши и США — по 7%.

В 2016 году количество посетивших Грецию российских туристов составит порядка 900 тысяч. К 2020 году в стране рассчитывают на рост турпотока в целом до 35 млн человек.

Комментарии
2
Александр Черкасов
ЕС ты всё равно г0вN0 жрать будешь !!!
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Сергей Саморуков
В Греции хорошо . Кухня в разы вкусней турецкой , но и во столько же дороже . После них в Турцию уже ехать не смог .
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