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18:12 (мск), источник: Интерфакс

В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Батальон военной полиции министерства обороны РФ из Ингушетии направлен в Сирийскую Арабскую Республику с миротворческой миссией для обеспечения безопасности российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим и министром обороны России», — сказал он «Интерфаксу».

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Он также сообщил, что власти Ингушетии направят первую партию гуманитарного груза в Сирию.

«Не раз помощь, собранная жителями республики, направлялась на юго-восток Украины, в Крым, Хакасию для жителей, пострадавших от природных пожаров. Несмотря на некоторые сложности, мы находим возможности отправлять гуманитарные грузы. Ведь мы как никто другой знаем, насколько важно подставить плечо в трудную минуту», — заявил лидер региона. Он напомнил, что гуманитарная помощь в тяжелые времена в Ингушетию поставлялись из Казахстана, разных регионов России.

Помощь будет оказываться пострадавшим независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Республика планирует передать в Сирию продовольственные и промышленные товары, в том числе школьные принадлежности.

Комментарии
2
Валерий Малютин
давай тебе скажу......что путинские миллиарды, направленны на войну........или не так
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Сергей Саморуков
Из бюджета взял и от себя подарил .Ну и что-то к себе прилипло . Ништяк .
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