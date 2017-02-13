В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии

«Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим и министром обороны России», — сказал он «Интерфаксу».

Он также сообщил, что власти Ингушетии направят первую партию гуманитарного груза в Сирию.

«Не раз помощь, собранная жителями республики, направлялась на юго-восток Украины, в Крым, Хакасию для жителей, пострадавших от природных пожаров. Несмотря на некоторые сложности, мы находим возможности отправлять гуманитарные грузы. Ведь мы как никто другой знаем, насколько важно подставить плечо в трудную минуту», — заявил лидер региона. Он напомнил, что гуманитарная помощь в тяжелые времена в Ингушетию поставлялись из Казахстана, разных регионов России.

Помощь будет оказываться пострадавшим независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Республика планирует передать в Сирию продовольственные и промышленные товары, в том числе школьные принадлежности.