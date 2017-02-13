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19:56 (мск), источник: 365info.kz

Президент отметил высокий уровень безработицы в ЮКО

Нурсултан Назарбаев 13 февраля встретился с акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым, передает пресс-служба Акорды.

Источник: 365info.kz

В ходе встречи глава государства обратил внимание акима на наиболее острые проблемы области. В частности, он подчеркнул, что налогов в ЮКО собирается мало, область остается дотационной. Кроме того, по его словам, очень много самозанятых, остаются актуальными вопросы безработицы, миграции населения для Южно-Казахстанской области всегда остаются актуальными.

Для решения указанных проблем необходимо и далее развивать малый и средний бизнес.
Нурсултан Назарбаев

Также президент напомнил, что Шымкент вскоре станет третьим мегаполисом Казахстана — количество проживающих в городе людей превысит отметку в миллион. В свою очередь, Жансеит Туймебаев сообщил, что жители ЮКО всемерно поддерживают цели и задачи послания президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

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