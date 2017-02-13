Президент отметил высокий уровень безработицы в ЮКО

В ходе встречи глава государства обратил внимание акима на наиболее острые проблемы области. В частности, он подчеркнул, что налогов в ЮКО собирается мало, область остается дотационной. Кроме того, по его словам, очень много самозанятых, остаются актуальными вопросы безработицы, миграции населения для Южно-Казахстанской области всегда остаются актуальными.