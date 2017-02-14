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09:31 (мск), источник: РИА Новости

Единоросс Меткин написал заявление о сложении депутатских полномочий

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Меткин заявил, что написал заявление о досрочном прекращении полномочий, но решение по этому вопросу пока не принято.

Источник: РИА Новости

«Заявление написано, но решения пока нет. Поэтому, как на сайте Думы появится мое заявление, тогда и прокомментирую», — сказал Меткин РИА Новости в понедельник.

В Госдуму Меткин был избран от Краснодарского края по федеральному списку единороссов в составе 33-й региональной группы.

Согласно федеральному закону о выборах депутатов Госдумы, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой этот депутат был избран, вправе предложить Центризбиркому РФ кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же федерального списка, причем из числа зарегистрированных кандидатов, включенных в ту же региональную группу.

На это у партии есть 14 дней со дня принятия Госдумой решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Если партия таким правом не воспользуется, то ЦИК РФ передает вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из того же федерального списка кандидатов, в составе которого был избран сложивший досрочно полномочия депутат Госдумы.

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