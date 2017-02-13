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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгрессвумен в США поверила в назначенного Россией президентом Лимпопо Айболита

Пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Источник: Reuters

Видео разговора опубликовано на YouTube в понедельник, 13 февраля.

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Речь шла о санкциях против России. По словам Уотерс, она не знает точно о планах президента США Дональда Трампа по поводу снятия ограничений, но считает, что он готов пойти на попятную в этом вопросе.

Пранкер пояснил, что тема санкций актуальна в связи с тем, что на Украине произошла эскалация конфликта: «Россия оккупировала Донецк и Львов». Когда пранкер внес ясность, что Львов — это город на западе страны, конгрессвумен уточнила: «Регулярные войска Путина уже на востоке и на западе?».

Кроме того, добавил «Гройсман», на Украине считают, что Вашингтон и Киев должны наложить новые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику Лимпопо — там русские хакеры атаковали серверы во время выборов.

«Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита», — отметил телефонный хулиган.

По его словам, президент Лимпопо хочет переехать на Украину, поскольку боится, что с ним «что-нибудь сделают». Во время беседы член Конгресса активно задавала уточняющие вопросы.

Шутник поведал и о ситуации в Габоне: «Путин туда послал свои регулярные войска.

Он решил поддержать режим президента Ондимбу". Уотерс признала, что не знала об этом, и согласилась, что США и Украина должны быть сильными, чтобы остановить Россию.

Вован (Владимир Кузнецов) рассказал, что решение пообщаться с политиком было принято после ее недавнего заявления о том, что президент России Владимир Путин «продолжает укреплять позиции в Корее».

Комментарии
1
Tavovic
Слабоумие в Пиндостане рулит однако , и оно заразно , судя по регулярным коментам их шестерок на мыле )))
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