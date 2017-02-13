Парламентом Румынии одобрен запрос президента провести референдум

«Парламент одобрил запрос президента Клауса Йоханниса по инициированию национального референдума для продолжения борьбы с коррупцией в стране, решение принято единогласно», передает румынское агентство Agerpres.

«Президент предлагает попросить народ «высказать путем референдума суверенную волю по следующей проблеме, представляющей национальный интерес: продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности на публичных должностях», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте парламента, сообщает РИА Новости.

Некоторые депутаты и сенаторы законодательного органа возмутились постановкой вопроса президента Румынии, так как, по их мнению, затрагиваются очевидные вещи. Глава юридической комиссии, представитель Социал-демократической партии Николае Щербан отметил, что хотя поддерживает данное предложение президента, он не видит смысла в проведении референдума. По его мнению, каждый человек скажет, что выступает за продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности чиновников.

Оппозиция напомнила коалиционному большинству недавние поправки в Уголовный кодекс Румынии, которые всколыхнули общественность. По мнению представителей оппозиции, волнения в обществе стали следствием действий властей.