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09:57 (мск), источник: Новости Воронежа

Мэр Воронежа поручил передать все ведомственные теплосети муниципалитету

Так власти будут знать об их состоянии и смогут вовремя проводить ремонт.

В понедельник, 13 февраля, на планерке в мэрии обсудили коммунальные аварии. В морозы ремонт осуществлять непросто.
По данным начальника управления по делам ГО и ЧС Сергея Хомука, за прошедшую неделю произошло 22 аварии на различных сетях. Многие из них принадлежали предприятиям еще с советских времен. Потом заводы зарылись или обанкротились, сети стали бесхозными. Некоторые предприятия еще остались, но обслуживать качественно сети им сложно.

Мэр Воронежа Александр Гусев поручил провести инвентаризацию всех ведомственных сетей теплоснабжения и котельных, чтобы передать их в муниципальную собственность. Тогда ответственность за отопление будет нести только сам город.

«В таком случае мы сами будем их готовить к отопительному сезону и знать, в каком они состоянии, своевременно производить ремонт», — заявил Александр Гусев.

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Мэр Воронежа поручил передать все ведомственные теплосети муниципалитету
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