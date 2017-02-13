Инцидент в Чонгаре: у «Аскера» нет юридической принадлежности к ВСУ — Бирюков

Как отметили в пресс-службе оперативного командования «Юг», представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымскотатарского батальона. Вооруженное формирование создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ислямов.

Позже председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что инцидент, произошедший в воскресенье вечером в Чонгаре, исчерпан. Он добавил, что «некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям». По его словам, к 11.00 понедельника место базирования «Аскера» покинули военнослужащие и полиция.

Подробнее о причинах инцидента рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-офицер оперативного командования «Юг» Игорь Бирюков.

«К сожалению, он стал возможным в результате несогласованности действий, отсутствии юридической принадлежности общественной организации к силовым структурам государства. Вчера, около 19 часов, вблизи населенного пункта Чонгар и расположения полевого лагеря общественной организации “Аскер”, подразделение вооруженных сил Украины, а именно, входящее в состав воинской части оперативного командования “Юг”, выполняло боевую задачу по обустройству позиций. Через некоторое время к позициям подразделения ВСУ прибыла группа вооруженных людей. Конечно, согласно всех нормативных актов, согласно уставов представители этого подразделения осуществили те действия, которые они должны были осуществить. То есть эти люди, которые были вооружены, в непонятной форме, были задержаны и разоружены. Здесь самая банальная несогласованность действий. Дело в том, что в этом полевом лагере активно они пытаются помогать ВСУ. Но надо было это сделать юридически, обратиться в Херсонский областной военный комиссариат, подписать контракт с ВСУ или Нацгвардией. И вполне возможно, что они вернулись бы в этот полевой лагерь уже юридически оформленным подразделением. Они этого, к сожалению, не сделали. Поэтому все эти действия, они выполнялись согласно всем требованиям действующего законодательства, и военнослужащие ВСУ никак не нарушили эти требования», — сообщил Бирюков.