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20:48 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ назвали истинную причину отказа Меркель от встречи с Нетаньяху

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, по данным источников газеты Haaretz, отказалась от совместного саммита с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за принятого в еврейском государстве закона о легализации еврейских поселений на спорных территориях.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте издания.

Близкий к дипломатическим кругам источник пояснил газете, что немецкая сторона очень недовольна принятым Кнессетом (парламентом страны) законом, и использует все возможные каналы для демонстрации своей реакции.

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При этом официальной причиной отмены запланированной на 10 мая встречи в Иерусалиме названы намеченные на сентябрь выборы в Германии.

Встречи глав правительств двух стран на протяжении последних нескольких лет проводятся практически ежегодно, поочередно то в Берлине, то в Иерусалиме.

В их рамках предусмотрены встречи на уровне руководителей правительств и министров, а также одно общее заседание кабминов. Цель саммитов — подчеркнуть развитое сотрудничество двух государств.

7 февраля Кнессет большинством голосов принял закон, который легализует около четырех тысяч домов израильских поселенцев, самовольно построенных на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

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По информации Reuters, несмотря на то, что документ был поддержан правящей правой коалицией, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неофициально выступал против его принятия, опасаясь, что закон станет основанием для преследования со стороны Международного уголовного суда в Гааге. Нетаньяху призывал депутатов отложить голосование до его встречи с президентом США Дональдом Трампом, назначенной на 15 февраля.

Представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявил, что принятие закона дает израильским поселенцам зеленый свет на захват земли, и обвинил правительство Нетаньяху в «разрушении основ сосуществования» Палестины и Израиля.

23 декабря 2016 Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ за исключением США, которые воздержались. Израиль выполнять это решение отказался.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
Германия дала чётко понять, что за всё извинилась, за всё заплатила и виновной себя ни в чём более не считает. Это наше сознание застряло в 1945-ом году и мы играем в победы наших отцов и детей. А пора иметь свои.
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Марк Саамов
Меркель, видимо, решила полностью лечь под бешенцев и исламистское лобби.
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алексей берсенев
приятная новость
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