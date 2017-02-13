СМИ назвали истинную причину отказа Меркель от встречи с Нетаньяху

Близкий к дипломатическим кругам источник пояснил газете, что немецкая сторона очень недовольна принятым Кнессетом (парламентом страны) законом, и использует все возможные каналы для демонстрации своей реакции.

Об этом сообщается на сайте издания.

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При этом официальной причиной отмены запланированной на 10 мая встречи в Иерусалиме названы намеченные на сентябрь выборы в Германии.

Встречи глав правительств двух стран на протяжении последних нескольких лет проводятся практически ежегодно, поочередно то в Берлине, то в Иерусалиме.

В их рамках предусмотрены встречи на уровне руководителей правительств и министров, а также одно общее заседание кабминов. Цель саммитов — подчеркнуть развитое сотрудничество двух государств.

7 февраля Кнессет большинством голосов принял закон, который легализует около четырех тысяч домов израильских поселенцев, самовольно построенных на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.