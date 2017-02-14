Николай Меркушкин: «Общественные советы микрорайонов станут продолжением вертикали власти»

Проблемы благоустройства вместе с жителями крупнейших районов областной столицы обсудили председатель губернской думы Виктор Сазонов, сопредседатель Самарского реготделения Общероссийского народного фронта Виктор Сойфер, глава Самары Олег Фурсов, председатель Самарской городской думы Галина Андриянова.

«Мы продолжаем сложившуюся традицию встреч с общественным активом города Самары, введенную в нашем регионе губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным. Именно на этих встречах открыто обсуждаются наиболее важные и актуальные проблемы социально-экономического развития нашего региона», — открывая собрание, сказал Виктор Сазонов.

Он подчеркнул, что в последние годы в Самарской области проделана большая и созидательная работа во всех сферах жизнедеятельности региона, по сути, заложена фундаментальная основа дальнейшего развития губернии.

Накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране летом 2018 года, одним из основных вопросов подготовки к нему становится приведение города в порядок. В благоустройстве Самары большую роль должны сыграть и сами жители.

Особая роль здесь отводится общественным советам микрорайонов, которые должны взять на контроль принятие решений по благоустройству. Общественные советы, как неоднократно подчеркивал Николай Меркушкин, должны стать самой близкой властью к человеку, и формирование этой системы будет завершающим этапом реформы местного самоуправления, начатой два года назад.

В некоторых микрорайонах областного центра уже удалось сделать общественные советы эффективным инструментом действительно народной власти. Как рассказала представитель общественного совета микрорайона Советского района Самары Людмила Ковалева, в работу по наведению порядка на территории вовлечены большинство жителей многоквартирных домов, налажено взаимодействие с депутатами райсоветов.

«Результат виден невооруженным глазом, все чисто и аккуратно во дворах. Не надо ждать, пока кто-то за тебя сделает что-то во дворе. Все мы хозяева нашего города, а каждый хозяин должен держать свой дом в чистоте», — уверена общественница.

Теперь стоит задача сделать так, чтобы эти примеры перестали быть единичными и вовлечь в работу по наведению порядка в городе максимальное число самарцев.

«Общественные советы микрорайонов станут продолжением вертикали власти. Вопросы благоустройства, контроль за сферой ЖКХ, капитальный ремонт — все эти проблемы должны решаться на местах, а власть должна дать полномочия и возможности общественным советам эти вопросы решать», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона уверен, что огда можно будет говорить о том, что поручение президента страны Владимира Путина о доступности власти на местах в Самаре выполнено.

Губернатор добавил, что формирование общественных советов микрорайонов необходимо структурно завершить в ближайшие недели. «Вертикаль “областная власть — городская власть” должна замкнуться на человеке, который работает с 30−50 людьми», — пояснил Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что этим людям будут переданы определенные властные полномочия. Так, планируется, что без подписи представителя общественного совета городские власти не будут подписывать акты приемки, к примеру, капитального ремонта многоквартирного дома.

Общественные советы будут наделены и функцией контроля за работой управляющей компании. «Управляющая компания обязана будет пойти на взаимодействие с общественностью. Если она не захочет вести свою деятельность прозрачно, то у жителей есть рычаги, чтобы ее сменить», — напомнил губернатор.

Николай Меркушкин сообщил, что разрабатывается механизм, согласно которому микрорайонам на благоустройство будут направляться средства, полученные городским бюджетом дополнительно к запланированным доходам.

Глава региона подчеркнул — работы в этом году предстоит сделать очень много. «До старта чемпионата мира по футболу осталось чуть больше года. Нам необходимо за этот год выполнить максимальный объем работы. Причем сделать не только дороги и построить стадион, но и привести в порядок парки, скверы, дворы. Сделать все в срок можно только с помощью абсолютного большинства жителей», — сказал Николай Меркушкин.

Со своей стороны, региональные власти сосредоточат свои усилия на выполнении своей главной задачи — обеспечить комфортные и достойные условия жизни для всех жителей губернии.

Руководитель области добавил, что федеральный центр оказывает огромную поддержку региону в решении этих проблем, которые копились в Самарской области десятилетиями.

«В этом году мы направим на ремонт дорог более 20 млрд рублей, это огромная сумма. Федеральный центр дополнительно выделяет один миллиард рублей на благоустройство Самары, область добавляет еще 1,3 млрд рублей. В итоге на эти цели будут потрачены 2,3 млрд рублей, это в четыре раза больше, чем в прошлом году», — сказал глава региона.

Губернатор уверен — навести порядок в городе можно, только объединив усилия власти и жителей. «Все вместе мы должны организовать конкретную работу на благо Самары», — резюмировал Николай Меркушкин.