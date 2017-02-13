Украина была намеренно выбрана целью для кибератак, — Климкин

Об этом Климкин заявил во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Министр считает, что главная цель кибератак — дестабилизация финансовой системы Украины, а также ослабление оборонного потенциала.

«С 2015 года ряд государственных учреждений в Украине, а также важнейшие национальные инфраструктурные объекты, например региональные электросети и финансовые институты, пали жертвой нападений с использованием вредоносного программного обеспечения. Мы знаем, какова цель этих нападений — вывести из строя финансовую систему Украины, ослабит наш оборонный потенциал и в конечном счете дестабилизировать украинское общество», — заявил министр.

Также Климкин отметил, что отвечая на вызов, Украине удается сделать выводы и стать «сильнее».

«Очевидно, что Украина была намеренно избрана целью организованных внешних кибертеррористов, и их нападения могут быть такими же, и даже более, разрушительными, чем обычные средства ведения войны. Мы пострадали, но в результате стали еще более сильными», — отметил Климкин.