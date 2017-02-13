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21:00 (мск), источник: РБК - Украина

Украина была намеренно выбрана целью для кибератак, — Климкин

По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина была намеренно выбрана мишенью для организованных внешних кибертеррористов, чьи нападения могут быть не менее разрушительными, чем обычные средства ведения войны.

Об этом Климкин заявил во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Министр считает, что главная цель кибератак — дестабилизация финансовой системы Украины, а также ослабление оборонного потенциала.

«С 2015 года ряд государственных учреждений в Украине, а также важнейшие национальные инфраструктурные объекты, например региональные электросети и финансовые институты, пали жертвой нападений с использованием вредоносного программного обеспечения. Мы знаем, какова цель этих нападений — вывести из строя финансовую систему Украины, ослабит наш оборонный потенциал и в конечном счете дестабилизировать украинское общество», — заявил министр.

Также Климкин отметил, что отвечая на вызов, Украине удается сделать выводы и стать «сильнее».

«Очевидно, что Украина была намеренно избрана целью организованных внешних кибертеррористов, и их нападения могут быть такими же, и даже более, разрушительными, чем обычные средства ведения войны. Мы пострадали, но в результате стали еще более сильными», — отметил Климкин.

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