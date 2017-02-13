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22:52 (мск), источник: БЕЛТА

Всеобщего обязательного посещения шестого школьного дня быть не может — Минобразования

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщего обязательного посещения шестого школьного дня быть не может, заявила заместитель министра образования Раиса Сидоренко в программе «Форум» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Раиса Сидоренко отметила, что посещение шестого школьного дня добровольное.

Никакого всеобщего обязательного посещения шестого школьного дня быть не может.
Раиса Сидоренко

Она добавила, что двери школы в субботу при этом должны быть открыты: это хорошая возможность для родителей, которые работают с утра до вечера, пообщаться с учителем-предметником по поводу тех или иных вопросов, касающихся их детей.

Консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Лариса Емельянчик отметила, что проведение шестого школьного дня не предполагает обязательного участия в его работе всех учителей. Насколько грамотно будет спланирована работа в этот день, в том числе учителей-предметников, зависит от руководителя учреждения. Педагоги должны работать в шестой день в соответствии с заранее спланированным графиком.

В Кодексе об образовании указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в режиме шестидневной школьной недели, где один день отводится для спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, занятий по интересам. В этом плане накоплен определенный положительный опыт. Приказ о новых формах работы в шестой школьный день существенных изменений в его организацию не вносит. По словам Ларисы Емельянчик, проведение шестого школьного дня позволит существенно разгрузить учебную неделю. Причем если в учреждении образования работают разные занятия по интересам, организованы спортивные мероприятия, дети с удовольствием придут в школу.

Министерство образования убеждено, что шестой школьный день необходим. В то же время, если будут представлены какие-то аргументированные предложения, определенный опыт от учреждений образования, подтверждающий большую эффективность работы в пятидневную неделю, министерство обязательно пересмотрит этот вопрос.

Как сообщалось, министр образования Игорь Карпенко подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день. Речь идет о том, что учителя-предметники наряду с классными руководителями будут активно участвовать в его проведении. Новый документ не определяет перечень конкретных мероприятий или работ. Это будет находиться в компетенции учреждений образования. Педколлектив должен разработать программу шестого школьного дня, расписание в соответствии с гигиеническими требованиями, с нормативной базой и рационально распределить направления работы.

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