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09:04 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма обратил внимание на «филиппинский опыт» борьбы с коррупцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать действенные способы борьбы с коррупцией, при этом подчеркнул, что ознакомился с «филиппинским опытом», неприменимым в России.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщало агентство Рейтер, президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что готов сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, так как делал это в прошлом и не сомневается в своих действиях. Позднее в интервью телеканалу CNN, Дутерте опроверг эти сообщения.

«Разъяснительная работа должна настраивать людей на то, что закон в стране необходимо соблюдать. Читал часть выступления президента Филиппин, который сказал, что он одного коррупционера выбросил из вертолета. Способ действенный, наверное, но для нас он не применим», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

По его словам, в борьбе с коррупцией надо соблюдать федеральный закон. Аксенов считает, что неотвратимость наказания уменьшит случаи вымогательства денег у граждан.

В то же время, глава республики подчеркнул, что с точки зрения выставления претензий надо быть очень аккуратным, нельзя голословно всех подряд обвинять и говорить, что все коррупционеры.

«Большинство государственных служащих честно выполняют все поставленные задачи. А тех, кто не бросил дурным делом заниматься, тех предупреждаем. Как в Филиппинах не дойдем, но действенные способы борьбы найдем», — подчеркнул Аксенов.

Комментарии
1
Вячеслав Горб
Может сразу к филиппинским врачам и без лекарств?
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