Дмитрий Рогозин оставил Иран без себя

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран, куда должен был прибыть вчера для встречи с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом. Планировалось, что в Тегеране он обсудит перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в авиационной сфере, подняв вопрос закупок Ираном российских пассажирских самолетов.

По словам источников «Ъ», поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете

Грядущий визит нескольких высокопоставленных российских чиновников, в числе которых были первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр энергетики Александр Новак, посол Ирана в РФ Мехди Санаи анонсировал 12 февраля. В его заявлении, появившемся на сайте иранских информационных агентств Mehr и IRNA, уточнялось, что визит российских делегаций должен состояться «в течение ближайшего месяца». Господин Рогозин должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению сотрудничества РФ и Ирана в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них планировали принять участие вице-президент по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган. По информации «Ъ», самолет с господином Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран вчера утром, однако этого не произошло: оказалось, что накануне вице-премьер принял решение отменить визит, объяснив это «техническими причинами». Визиты господ Шувалова и Новака, по словам правительственных источников «Ъ», каких-либо изменений не претерпели.



По словам источников «Ъ», поводом для столь резкого шага стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите господина Рогозина, хотя он изначально просил соблюсти конфиденциальность. Дело в том, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является вице-премьер РФ, стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы», говорит источник «Ъ» в аппарате правительства.

В частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран»: «Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями»

Напомним, что в начале декабря 2016 года иранская авиакомпания Iran Air подписала с американской корпорацией Boeing контракт на поставку 80 самолетов: он подразумевает передачу 50 самолетов Boeing-737 и 30 самолетов Boeing-777 в течение ближайших десяти лет. Помимо этого есть контракт и с европейской компанией Airbus, подразумевающий поставку Ирану 100 воздушных судов: 46 самолетов семейства А320, 38 — семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Совокупная стоимость двух этих соглашений близится к $30 млрд: порядка $10 млрд с Boeing и $20 млрд — с Airbus.

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