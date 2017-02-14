Дмитрий Рогозин оставил Иран без себя
Сорвался визит
Сорвался визит
Как стало известно «Ъ»,
Грядущий визит нескольких высокопоставленных российских чиновников, в числе которых были первый
По словам источников «Ъ», поводом для столь резкого шага стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите господина Рогозина, хотя он изначально просил соблюсти конфиденциальность. Дело в том, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является
Напомним, что в начале декабря 2016 года иранская авиакомпания Iran Air подписала с американской корпорацией Boeing контракт на поставку 80 самолетов: он подразумевает передачу 50 самолетов Boeing-737 и 30 самолетов Boeing-777 в течение ближайших десяти лет. Помимо этого есть контракт и с европейской компанией Airbus, подразумевающий поставку Ирану 100 воздушных судов: 46 самолетов семейства А320, 38 — семейства А330 и 16 широкофюзеляжных A350 XWB. Совокупная стоимость двух этих соглашений близится к $30 млрд: порядка $10 млрд с Boeing и $20 млрд — с Airbus.
Сотрудничество с Россией куда скромнее: так, в 2016 году «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) подписали с одной из иранских авиакомпаний «меморандум о взаимопонимании» по поставкам самолетов регионального значения Sukhoi Superjet 100, однако этот документ сугубо рамочный и не носит обязывающего характера. Российские специалисты оценивают иранский рынок примерно в 100 самолетов данного типа, но перспективы подписания твердого контракта зависят не только от переговоров самих компаний, но и от Минфина США, без разрешения которого сделка не может быть реализована (на SSJ-100 устанавливаются американские комплектующие). Иран интересуется также и боевыми самолетами (например, тяжелыми истребителями типа Су-30СМ), однако их продажа в данный момент практически нереализуема. Резолюция Совбеза ООН N2231 накладывает ограничения на поставки Ирану обычных вооружений, вследствие чего поставка боевых самолетов может осуществляться только с предварительного разрешения Совбеза ООН — это предусмотрено условиями сделки по ядерной программе Ирана.
На минувшей неделе посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в интервью ТАСС заявил о «значительном прогрессе, достигнутом в области
Получить оперативный комментарий о причинах отмены визита Дмитрия Рогозина в Тегеран в посольстве Ирана в Москве «Ъ» вчера не удалось.
Иван Сафронов